立委吳宗憲推無期徒刑分級制 最重終身監禁不得假釋

立法院司法及法制委員會召委吳宗憲，與國民黨立委黃建賓、林沛祥、牛煦庭今天在立法院舉行刑法修法記者會，說明立法院司法及法制委員會下周將排審的草案內容。主張無期徒刑必須分為3級，第1級為完全不得假釋，即終身監禁；第2級則須服刑超過40年，才可申請假釋，第3級則是維持現行25年後得申請假釋的制度。

吳宗憲等人表示，死刑雖名義上存在，卻幾乎判不了，導致許多重大刑案只能改判無期徒刑，因此他提出刑法修法版本，將無期徒刑分為3級，其中第1級無期徒刑為終身不得申請假釋。現行無期徒刑滿25年即可申請假釋，讓人憂心罪大惡極的犯人重返社會，因此他才提出上述修法版本，希望幫助法官依犯罪惡性細緻裁量，進而減少民眾對司法正義、社會安定的疑慮。 國民黨立委吳宗憲（中）表示，死刑雖名義上存在，卻幾乎判不了，導致許多重大刑案只能改判無期徒刑，因此他提出刑法修法版本，將無期徒刑分為3級，其中第1級無期徒刑為終身不得申請假釋。記者林俊良／攝影