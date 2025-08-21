黨魁無人接恐混亂？吳宗憲：不覺得國民黨有領導危機

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，現任黨主席朱立倫的子弟兵凌濤也對外強調，朱交棒意志堅定「超乎外界想像」。黨內憂心朱盧都不接黨主席，恐讓國民黨陷入混亂。國民黨立委吳宗憲今日表示，誰要選主席就是按照各自評估，但他從不覺得國民黨有領導危機。

針對國民黨主席選舉，吳宗憲今早受訪表示，誰要選黨主席，大概就是依照各自評估、生涯規畫，誰要選或不選，都是尊重。藍營是否有領導危機，他從以前到現在都不認為有，國民黨就是一步步團結，克服逆境，從蔡英文連任的高得票數到賴清德的得票數，到現在的賴清德、民進黨的信任度、滿意度，大家都看得到，國民黨的信任度也在上升，怎麼會呈現出領導有問題？

吳宗憲表示，反而是黨員、立委更團結一致為國家努力，所以他不認為有什麼領導的問題。至於說盧秀燕請假，這只要符合人事的請假規則，這都是依照法規做事，這都不會有問題。針對國家重大的政策，本來每一個人都有其權利，甚至領導人有義務要表達想法，他不覺得有值得大家討論或覺得不對的地方。