吳宗憲推無期徒刑分級制 綠開放態度：盼不要程序黑箱

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲等藍委今天宣布，將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得假釋。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，希望該案能不要程序黑箱，可以在委員會透過公聽會、座談會等，有實質深入的討論。

陳培瑜指出，過去一年來，藍白在很多法案上都是草率修法，吳宗憲對法律有他自己的價值觀、核心信念，希望他把核心信念和價值觀以更公開、多元的方式去討論，不要再有黑箱。

陳培瑜說，希望該案不要逕付二讀、直接送院會處理，因為立法院長韓國瑜在院長室後面的私下黨團協商，是沒有直播、沒有公開透明的，韓國瑜常常一定要等到藍白完全同意，才願意將協商繼續往下走；因此這個法案，希望能照正常程序來，讓國會回歸正軌。

