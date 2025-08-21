用徐國勇牽制蘇系？張宏陸：相信是無私的秘書長「公允操盤」

賴清德總統重用前內政部長徐國勇出任民進黨秘書長，被認為用意之一是牽制蘇系接班人蘇巧慧備戰新北市長。對此蘇系立委張宏陸說，徐對蘇系、蘇巧慧沒有敵對問題，相信徐國勇會成為無私的秘書長，公允操盤。

徐國勇過去部長任內，因警察人事問題，與時任行政院長蘇貞昌多有摩擦，黨秘書長主責縣市長提名作業，未來是否影響蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧備戰新北市長初選，也引發關注。

徐國勇昨受訪不避諱與蘇貞昌之間有所矛盾，表示不會以私害公，強調各憑本事，初選一定公平、公正、公開。

張宏陸說，他個人之前很常上徐國勇的政論節目，不覺得徐對蘇系成員有芥蒂，當年事件也許當下有一點情緒，但總要有人當公親，調解過程難免會受傷。他相信大家都夠成熟，不是小孩，不存在有私人恩怨去處理事情，蘇巧慧對徐國勇等前輩，一向身段柔軟，也相當尊重。

張宏陸也說，換上新的黨秘書長，會有一番新氣象。是否擔心對蘇巧慧備戰2026新北市長不利，張說不擔心，蘇巧慧持續扎根基層，黨內將比民調高低決定徵召人選，對蘇巧慧出線有信心。