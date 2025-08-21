快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

用徐國勇牽制蘇系？張宏陸：相信是無私的秘書長「公允操盤」

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
蘇系立委張宏陸說，徐國勇對蘇系、蘇巧慧沒有敵對問題，相信徐國勇會成為無私的秘書長，公允操盤。本報資料照片
蘇系立委張宏陸說，徐國勇對蘇系、蘇巧慧沒有敵對問題，相信徐國勇會成為無私的秘書長，公允操盤。本報資料照片

賴清德總統重用前內政部長徐國勇出任民進黨秘書長，被認為用意之一是牽制蘇系接班人蘇巧慧備戰新北市長。對此蘇系立委張宏陸說，徐對蘇系、蘇巧慧沒有敵對問題，相信徐國勇會成為無私的秘書長，公允操盤。

徐國勇過去部長任內，因警察人事問題，與時任行政院長蘇貞昌多有摩擦，黨秘書長主責縣市長提名作業，未來是否影響蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧備戰新北市長初選，也引發關注。

徐國勇昨受訪不避諱與蘇貞昌之間有所矛盾，表示不會以私害公，強調各憑本事，初選一定公平、公正、公開。

張宏陸說，他個人之前很常上徐國勇的政論節目，不覺得徐對蘇系成員有芥蒂，當年事件也許當下有一點情緒，但總要有人當公親，調解過程難免會受傷。他相信大家都夠成熟，不是小孩，不存在有私人恩怨去處理事情，蘇巧慧對徐國勇等前輩，一向身段柔軟，也相當尊重。

張宏陸也說，換上新的黨秘書長，會有一番新氣象。是否擔心對蘇巧慧備戰2026新北市長不利，張說不擔心，蘇巧慧持續扎根基層，黨內將比民調高低決定徵召人選，對蘇巧慧出線有信心。

蘇巧慧 徐國勇 張宏陸

延伸閱讀

能救火？徐國勇接民進黨祕書長 綠基層振奮「帶黨突破逆境！」

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

「心中第一人選」徐國勇接任民進黨秘書長 賴清德聽1句話感動

影／接黨秘書長後蘇巧慧無望新北？ 徐國勇：各憑本事

相關新聞

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

行政院會今天通過115年度中央政府總預算，因應新版財劃法上路，行政院長卓榮泰指出，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增...

金額史上最高！明年度國防經費上看9495億元「占GDP3.32％」

行政院會今將討論通過「115年度中央政府總預算案」。據了解，今年國防經費採北大西洋公約組織標準計算，納海巡、退撫相關支出...

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任...

大罷免「查水表」遭羈押、起訴、電子監控、請辭 他悄悄又回花縣府

花蓮縣政府前民政處長明良臻涉及立委傅崐萁罷免一階查水表案，5月被依個資法起訴後請辭獲准，沉潛3個月，在7月26日首波大罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。