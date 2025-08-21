柯文哲羈押禁見350天黃國昌要修法 法務部今下午說明

民眾黨主席黃國昌等人提出刑事訴訟法修正草案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由，外界解讀，修法動機疑與民眾黨前主席柯文哲羈押禁見有關；法務部已研擬法律意見， 預計今下午正式說明。

黃國昌所提刑事訴訟法修正草案，草案明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押，還要求檢察官請求法院限制或禁止辯護人取得偵查中羈押審查資訊時，應敘明事實、理由及提出必要之證據。

柯文哲2025年9月5日起偵查中羈押禁見迄今350天，柯開庭不斷重申沒證據卻羈押他，批判對象「從檢察官到法官」；不過，司法實務上，詐騙集團「車手」如犯罪金額高，就算認罪羈押超過1年的被告，比比皆是。