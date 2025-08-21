卓冠廷喊話新北市「正視民意」普發4.6萬 黃國昌批小丑

民進黨新北市議員卓冠廷昨表示，綠新北市議會黨團提案通過普發現金4.6萬元，藍營議員沒提出異議，這是跨黨派共識，侯市府團隊應正視民意。對此，民眾黨主席黃國昌上午指出，劃錯重點，民進黨現在一堆年輕從政的人「怎麼一個行徑比一個還更像小丑？」

他說，卓冠廷應該關心的是，第一，新北市被卓榮泰內閣違法剋扣的一般補助款，什麼時候要還給新北市民？第二個，財劃法過去對於新北市嚴重不公平，在六都裡面人均是排名最後一名。結果在野黨修了財劃法，民進黨的議員有什麼努力嗎？有什麼貢獻嗎？卓冠廷與其再做一些小丑般的行徑，不如好好專心回歸到新北市政。

黃國昌表示，請卓內閣趕快把違法剋扣新北市的地方補助款還給新北市；第二個，依照財劃法，新北市所應該公平分配到的統籌分配款，請卓榮泰內閣在這個年度、編下年度的預算的時候，好好依法編列，不要隨著自己的心情「錢想要怎麼花就怎麼花」而侵害新北市民的權益。