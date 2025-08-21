快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

戴寧入監加2人病逝…嘉市議會席次剩20席 明年選戰更添變數

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市連任4屆議員戴寧涉詐領助理費案件，最高法院駁回上訴，判徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，19日入監服刑，議會日前收到判決確定書，報內政部解除戴寧議員資格，圖為戴寧服務處拉下鐵門。記者魯永明／攝影
嘉市連任4屆議員戴寧涉詐領助理費案件，最高法院駁回上訴，判徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，19日入監服刑，議會日前收到判決確定書，報內政部解除戴寧議員資格，圖為戴寧服務處拉下鐵門。記者魯永明／攝影

嘉市議員生態再起波瀾。無黨籍、連任4屆議員戴寧涉詐領助理費案件，最高法院駁回上訴，判徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，19日入監服刑，議會日前收到判決確定書，報內政部解除戴寧議員資格。隨著她入獄，加上民進黨蔡文旭、無黨李奕德先後病逝，議會23席剩20席。依選罷法不符補選條件，將一路運作到明年底市長議員合併選舉。

議會第11屆原有23席，藍綠各6席，無黨籍10席，另有時代力量1席王浩議員，王浩已退出時代力量運作。其中，無黨議員最多未組，議長陳姿妏、副議長張榮藏都屬無黨籍，形成藍綠無黨3足鼎立，任期過半出現3席議員缺口，讓議會政治生態更加敏感。陳姿妏說，每位議員都有服務處，為民服務能量不減，議會正常運作。

明年大選政黨與地方勢力積極布局。東區議員選舉本屆18人搶10席，目前少2席，現任8席議員都要拚連任，3位前議員凌子楚、蔡永泉、郭文居明年有意捲土重來；曾參選的新人：民眾黨林昱孜、基進黨翁渙瑤等加入戰局，競爭激烈。西區13席，目前少1席，現任12席藍綠及無黨議員都要爭取連任，加上新人競爭，選情同樣競爭。

隨著戴寧入監，議會剩20席運作，藍綠與無黨之間角力，將延續至明年選戰，為地方政治再添變數，明年龍頭選舉也將受影響，加上多位前議員及新人投入，明年議員選舉呈現「老中青混戰」格局，選情詭譎難測。

議員 嘉義 時代力量

延伸閱讀

日本沖繩興南中學參訪嘉市興華中學 深化台日教育交流

嘉市議員戴寧台中地檢報到 如願移監台中女監 因人設事？

戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

相關新聞

金額史上最高！明年度國防經費上看9495億元「占GDP3.32％」

行政院會今將討論通過「115年度中央政府總預算案」。據了解，今年國防經費採北大西洋公約組織標準計算，納海巡、退撫相關支出...

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任...

觀察站／用徐國勇牽制蘇系 賴主席綿裡針？

親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，讓「賴清德終於啟用英系了」成為黨內近日最熱議話題。此用人邏輯，料將延續到即...

柯文哲羈押禁見350天黃國昌要修法 法務部今下午說明

民眾黨主席黃國昌等人提出刑事訴訟法修正草案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由，外界解讀，修法動機疑與民眾黨前主席柯文哲羈押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。