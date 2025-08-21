戴寧入監加2人病逝…嘉市議會席次剩20席 明年選戰更添變數

嘉市議員生態再起波瀾。無黨籍、連任4屆議員戴寧涉詐領助理費案件，最高法院駁回上訴，判徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，19日入監服刑，議會日前收到判決確定書，報內政部解除戴寧議員資格。隨著她入獄，加上民進黨蔡文旭、無黨李奕德先後病逝，議會23席剩20席。依選罷法不符補選條件，將一路運作到明年底市長議員合併選舉。

議會第11屆原有23席，藍綠各6席，無黨籍10席，另有時代力量1席王浩議員，王浩已退出時代力量運作。其中，無黨議員最多未組，議長陳姿妏、副議長張榮藏都屬無黨籍，形成藍綠無黨3足鼎立，任期過半出現3席議員缺口，讓議會政治生態更加敏感。陳姿妏說，每位議員都有服務處，為民服務能量不減，議會正常運作。

明年大選政黨與地方勢力積極布局。東區議員選舉本屆18人搶10席，目前少2席，現任8席議員都要拚連任，3位前議員凌子楚、蔡永泉、郭文居明年有意捲土重來；曾參選的新人：民眾黨林昱孜、基進黨翁渙瑤等加入戰局，競爭激烈。西區13席，目前少1席，現任12席藍綠及無黨議員都要爭取連任，加上新人競爭，選情同樣競爭。

隨著戴寧入監，議會剩20席運作，藍綠與無黨之間角力，將延續至明年選戰，為地方政治再添變數，明年龍頭選舉也將受影響，加上多位前議員及新人投入，明年議員選舉呈現「老中青混戰」格局，選情詭譎難測。