美入股台積電變美積電？朱立倫：民進黨是移山者
美國政府研議將「補貼換股權」模式擴大至半導體產業，引發民眾憂心台積電變美積電。國民黨主席朱立倫今天受訪表示，國民黨時代與過去許多先進是最偉大台灣科技的「造山者」，而民進黨變成「移山者」，把護國神山都送走、移走了「這是真正的出賣台灣」。
民眾擔憂台積電變美積電，朱立倫表示，前段時間可看到民進黨主動讓台積電到美國大幅度設廠投資，把研發中心也送去，這是過去從未沒有發生過，等於送走一部分台積電，若再進一步投資或進一步「被入股」，被入股的結果，台積電變成美積電是全民最憂慮。
朱立倫說，國民黨時代或是過去許多先進是最偉大的台灣科技造山者，而民進黨變成移山者，把我們的護國神山都送走了、移走了，這是真正的出賣台灣。
