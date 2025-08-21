快訊

吳宗憲推無期徒刑分級制 終身監禁不得假釋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、牛煦庭等今日共同舉行記者會，吳宗憲宣布將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得解釋，立法院司法及法制委員會下周將排審無期徒刑分級修法草案。圖／截自udn直播
國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、牛煦庭等今天舉行記者會，吳宗憲宣布將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得假釋，兼任立法院司法及法制委員會召委的吳宗憲並表示，已將這項刑法修正草案排進下周司委會議程，正式啟動修法程序。

憲法法庭去年「憲判字第8號」判決出爐後，被在野黨認為該判決意旨形同「實質廢死」，吳宗憲遂決定推動無期徒刑分級制，以落實法對犯罪之嚇阻性。

根據吳宗憲提案，無期徒刑分為一級有期徒刑、二級有期徒刑、三級有期徒刑。吳宗憲在提案說明指出，現行法僅概括規範無期徒刑服刑逾25年得申請假釋，連罪大惡極、泯滅人心的犯行都能申請假釋，恐無法達到真正評價犯罪的目的，刑法嚇阻作用亦將減損。

為使無期徒刑、假釋制度能互相搭配，因此提出刑法修正草案，擬修法將無期徒刑分級，包含一級無期徒刑不得准予假釋、二級無期徒刑為執行徒刑逾40年始得申請假釋、三級無期徒刑乃執行徒刑逾25年得申請假釋，使法官更細緻得在個案中進行犯罪評價，有效彰顯行為人惡性，並達有效遏止犯罪目的。

吳宗憲提案指出，一級無期徒刑者不適用假釋規定（即終身監禁不得假釋），亦不受減刑、大赦的影響，但總統特赦不在此限；總統頒布特赦，得改為二級無期徒刑的假釋規定，不適用赦免法相關規定。

黃建賓提到「馬國女大生命案」，表示凶嫌梁育誌歷審皆判死，卻在最高法院被撤銷發回，凸顯死刑幾乎無法定讞。若僅判無期徒刑，25年後便能假釋回到社會，「這樣的司法讓人怎麼安心？」因此支持吳宗憲提出的分級制度，以保障社會安全並重建信任。

林沛祥舉2022年南投「生技公司4死命案」為例，兇手李鴻淵二審判3個死刑，卻在最高法院撤銷發回。「連奪走4條人命都不能死刑定讞，合理嗎？」若僅判無期徒刑，25年後仍可假釋，這是社會無法接受的荒謬，必須透過分級杜絕漏洞。

牛煦庭強調，從劉志明（師鐸獎女師案兇手）、陳彥翔到梁育誌、李鴻淵，震驚社會的兇嫌都逃過死刑，然而現行無期徒刑制度過於寬鬆，導致嚴重「罪刑不相當」問題。因此支持分級，讓最殘忍的罪犯永遠不得重返社會，才能恢復民眾對司法的信心。

假釋 無期徒刑 馬國女大生命案

