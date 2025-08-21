學者點名台灣剉咧等！3警訊曝川普恐與中國談成「大而美交易」

美國天普大學日本分校政治教授布朗（James D.J. Brown）21日在日經亞洲發表評論指出，美國總統川普對俄羅斯總統普亭的迎合，非但對烏克蘭與歐洲不利，對其東亞盟友也構成隱憂，凸顯軍事侵略不再是禁忌，尤其未來恐怕繞過台灣，與中國達成「又大又美的交易」。布朗認為，川普近期在俄烏問題的舉措釋出3個警訊：無視國際秩序規則、偏好大國支配小國命運的「雅爾達模式」，以及反覆無常且耳根子軟的性格。

布朗認為，川普前幾周對俄羅斯的強硬姿態，在15日阿拉斯加會談後蕩然無存：順從俄方的土地交換方案，補償基輔的卻是空洞無物的安全保證。

布朗直言，川普軟弱無能的處理方式，非但對歐洲安全構成嚴重威脅，也對台日韓等東亞盟友釋出3個警訊。

首先，川普紅毯迎接遭國際刑事法院通緝的普亭，等同無視國際規則。此舉傳遞的訊息是：即使發動侵略、屠殺平民，美國最終仍會與你平起平坐。這對依賴規則保障的日本、南韓與台灣是極大警訊。

其次，川普與普亭討論烏克蘭領土甚至未邀烏方參與，凸顯川普偏好「雅爾達會議模式」：由大國分配弱國的命運。令人擔憂的是，若川普能在烏克蘭問題上繞過澤倫斯基，他未來也可能繞過台灣，與習近平達成「大而美交易」。

第三，川普的反覆與輕信令人不安。他對世界知之甚少，缺乏可信顧問，容易受到最後與其接觸的人影響。再加上川普容易受奉承、熱衷房地產式交易，甚至渴望獲得諾貝爾和平獎，北京勢必學習莫斯科的手法，利用這些弱點迫使美國在東亞讓步。

布朗指出，距離川普結束任期還有1250天，短期內看不見轉機，當務之急是「減少損害」。尤其日韓必須攜手「管理」川普，向家長般「必須隨時看顧、安撫與引導，以避免他傷害自己與他人」。

此外，東亞盟友也必須加快減少對美國的依賴，強化自身軍事能力，並發展獨立於華府之外的安全合作。