聽新聞
0:00 / 0:00
金額史上最高！明年度國防經費上看9495億元「占GDP3.32％」
行政院會今將討論通過「115年度中央政府總預算案」。據了解，今年國防經費採北大西洋公約組織標準計算，納海巡、退撫相關支出，整體金額達9495億元，占GDP約3.32%，逾賴總統喊出的3％目標；行政院長卓榮泰11時將親上火線主持院會後記者會，預料將說明預算編列內容。
今年總預算歲入面臨財劃法修法造成中央財源大減，共編列2兆8623億元，較去年減少3025億元，負成長9.6％，結束連4年成長；歲出3兆350億元，較去年小幅增加1100億元，約增3.8％。
明年歲入歲出短差1727億元，由餘轉絀，加上債務還本 1265億元，共需舉債2992億元；預估至2026年底累計債務6兆7503億元，占前3年度平均GDP比率為26.5%，符合公債法不超過40.6%限制，且較今年度減少0.5個百分點。
