快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩自認為她是柯志恩選市長的最大假想敵，國民黨高市黨部發言人張永杰直言「真的想太多」。圖／取自張永杰臉書
立委邱議瑩自認為她是柯志恩選市長的最大假想敵，國民黨高市黨部發言人張永杰直言「真的想太多」。圖／取自張永杰臉書

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹光電或美濃盜採砂石，全是市民陳情柯志恩委員辦公室的投訴案，沒有針對特定選區，邱委員「想太多了」，且要邱反思，為何兩大問題都是在柯揭露後才引起重視？

立委柯志恩接連砲打邱議瑩選區內的大樹光電及美濃盜採砂石案。立委邱議瑩昨與高雄媒體茶敘，談及她目前是國民黨柯志恩主要的假想敵，也是民進黨初選最可能出線的人，所以選區事情才會被國民黨放大檢視。

針對邱議瑩說法，國民黨高市黨部發言人張永杰在臉書回擊，不管是大樹光電還是美濃盜採，其實都是市民陳情到柯志恩委員辦公室的投訴案，陳菁徽委員也共同來追蹤這些陳情案的問題，根本沒有針對什麼特定的選區。

「國民黨秉持的原則很簡單，市民有冤情，我們就盡力來解決問題。」張永杰說，其實邱委員應該反思，為什麼自己選區內的市民，不願去找在地民代陳情，反而卻來找柯志恩？為什麼這幾次的重大的案子，都是柯志恩揭露以後才受到相關單位的開罰，和引起社會的重視與矚目呢？

張永杰說，邱議瑩自稱認為國民黨已將她當作市長選舉假想敵，「我只能說真的想太多」；真的沒有什麼假想敵，只有盡力來解決市民的問題。

柯志恩 國民黨 邱議瑩 高雄市

延伸閱讀

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

柯志恩猛打大樹光電及美濃採砂 邱議瑩解讀：我是藍營最主要的假想敵

高雄初選「大賴挺小賴」傳聞不斷 邱議瑩求證賴總統「絕對沒有」

影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

相關新聞

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任...

盧秀燕、朱立倫都不接黨主席 藍營湧現焦慮

國民黨主席改選，台中市長盧秀燕傳出不參選，日前與現任黨主席朱立倫同台時還特別誇朱，引發兩人結盟、朱續任的聯想，但朱子弟兵...

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹...

接民進黨秘書長 徐國勇：選舉就是要贏

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會宣布，內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇就是他心目中第一人選。徐國...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

觀察站／用徐國勇牽制蘇系 賴主席綿裡針？

親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，讓「賴清德終於啟用英系了」成為黨內近日最熱議話題。此用人邏輯，料將延續到即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。