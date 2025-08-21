高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹光電或美濃盜採砂石，全是市民陳情柯志恩委員辦公室的投訴案，沒有針對特定選區，邱委員「想太多了」，且要邱反思，為何兩大問題都是在柯揭露後才引起重視？

立委柯志恩接連砲打邱議瑩選區內的大樹光電及美濃盜採砂石案。立委邱議瑩昨與高雄媒體茶敘，談及她目前是國民黨柯志恩主要的假想敵，也是民進黨初選最可能出線的人，所以選區事情才會被國民黨放大檢視。

針對邱議瑩說法，國民黨高市黨部發言人張永杰在臉書回擊，不管是大樹光電還是美濃盜採，其實都是市民陳情到柯志恩委員辦公室的投訴案，陳菁徽委員也共同來追蹤這些陳情案的問題，根本沒有針對什麼特定的選區。

「國民黨秉持的原則很簡單，市民有冤情，我們就盡力來解決問題。」張永杰說，其實邱委員應該反思，為什麼自己選區內的市民，不願去找在地民代陳情，反而卻來找柯志恩？為什麼這幾次的重大的案子，都是柯志恩揭露以後才受到相關單位的開罰，和引起社會的重視與矚目呢？

張永杰說，邱議瑩自稱認為國民黨已將她當作市長選舉假想敵，「我只能說真的想太多」；真的沒有什麼假想敵，只有盡力來解決市民的問題。