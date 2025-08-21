能救火？徐國勇接民進黨祕書長 綠基層振奮「帶黨突破逆境！」

內政部前部長徐國勇接任民進黨秘書長，他是律師出身，曾任台北市議員、立法委員、行政院發言人與內政部長，如今接任綠營秘書長，黨內地方基層十分看好，認為徐國勇待過府院經歷豐富，相信能帶領黨突破逆境，樂見徐接下新任秘書長職務。

726首波大罷免失利後，民進黨前秘書長林右昌請辭，秘書長一職由徐國勇接任。徐國勇昨天在民進黨中常會上透露，他的原則很簡單，有問題都直接溝通，更直言「選舉就是要贏，這沒什麼好講的」。

花蓮縣議會民進黨團總召張美慧表示，新任秘書長徐國勇過去擔任過閣員，也當過民意代表，經歷豐富，對於行政部門連結互動、溝通協調，有他的過去的經驗，應該是得心應手，期待徐接下職務後能衝破逆境，「新人新氣象」相信他可以勝任秘書長職務。

花蓮縣議會民進黨團幹事長胡仁順認為，過去黨內與府院溝通不佳，橫向縱向聯繫有障礙，新任秘書長不但是律師、媒體出身，也曾待過中央行政部門，職務十分熟悉，府院都任職過，擔任秘書長可說是駕輕就熟，相信秘書長能與黨主席賴清德互相溝通、配合，把國家未來的方向明確定下來，台灣才會愈來愈好。