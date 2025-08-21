快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

能救火？徐國勇接民進黨祕書長 綠基層振奮「帶黨突破逆境！」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
賴清德昨天宣布，由前內政部長徐國勇出任民進黨秘書長。圖／民進黨提供
賴清德昨天宣布，由前內政部長徐國勇出任民進黨秘書長。圖／民進黨提供

內政部前部長徐國勇接任民進黨秘書長，他是律師出身，曾任台北市議員、立法委員、行政院發言人與內政部長，如今接任綠營秘書長，黨內地方基層十分看好，認為徐國勇待過府院經歷豐富，相信能帶領黨突破逆境，樂見徐接下新任秘書長職務。

726首波大罷免失利後，民進黨前秘書長林右昌請辭，秘書長一職由徐國勇接任。徐國勇昨天在民進黨中常會上透露，他的原則很簡單，有問題都直接溝通，更直言「選舉就是要贏，這沒什麼好講的」。

花蓮縣議會民進黨團總召張美慧表示，新任秘書長徐國勇過去擔任過閣員，也當過民意代表，經歷豐富，對於行政部門連結互動、溝通協調，有他的過去的經驗，應該是得心應手，期待徐接下職務後能衝破逆境，「新人新氣象」相信他可以勝任秘書長職務。

花蓮縣議會民進黨團幹事長胡仁順認為，過去黨內與府院溝通不佳，橫向縱向聯繫有障礙，新任秘書長不但是律師、媒體出身，也曾待過中央行政部門，職務十分熟悉，府院都任職過，擔任秘書長可說是駕輕就熟，相信秘書長能與黨主席賴清德互相溝通、配合，把國家未來的方向明確定下來，台灣才會愈來愈好。

溝通 徐國勇 民進黨

延伸閱讀

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

「心中第一人選」徐國勇接任民進黨秘書長 賴清德聽1句話感動

影／接黨秘書長後蘇巧慧無望新北？ 徐國勇：各憑本事

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

相關新聞

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任...

盧秀燕、朱立倫都不接黨主席 藍營湧現焦慮

國民黨主席改選，台中市長盧秀燕傳出不參選，日前與現任黨主席朱立倫同台時還特別誇朱，引發兩人結盟、朱續任的聯想，但朱子弟兵...

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹...

接民進黨秘書長 徐國勇：選舉就是要贏

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會宣布，內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇就是他心目中第一人選。徐國...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

觀察站／用徐國勇牽制蘇系 賴主席綿裡針？

親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，讓「賴清德終於啟用英系了」成為黨內近日最熱議話題。此用人邏輯，料將延續到即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。