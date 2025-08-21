快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川不排斥選新北 蔣萬安今天不唱歌改用12字稱讚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席114學年度第一學期國小校長會議。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席114學年度第一學期國小校長會議。記者林麗玉／攝影

台北市副市長李四川前天首度鬆口，表示2026新北市長選戰如果明年要他承擔，他不排斥。台北市長蔣萬安今天也首度正面回應，李四川可能辭副市長選新北，蔣說，李四川不管在哪一個崗位都是「堅守崗位、全力以赴、踏踏實實」，為民眾做事。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議，對於李四川前天鬆口不排斥明年去選新北，蔣昨受訪僅謝謝回應，由於先前蔣萬安對於李四川是否選新北都愛唱江蕙的「甲你攬緊緊」，媒體今天再問蔣，有沒有想對李四川唱什麼歌？

蔣萬安今天說，他覺得不用特別幫李四川多做回應，李其實已經說得非常清楚，一直一來，「李四川都全力之持我，我非常感謝」，在北市府推動上打造一個幸福城市，並提到李「不管在哪一個崗位，都是堅守崗位、全力以赴，踏踏實實位民眾做事。」

蔣萬安則笑好幾聲表示，「今天不唱歌」，媒體追問會不會有點難過？他回答說，他跟李副都是堅守崗位，努力推動台北市政，為市民創造更好的環境。

李四川 蔣萬安

延伸閱讀

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

幕後／漢子與川伯有情結？一張圖透露兩人「氣口相投」同掛人

李四川、劉和然誰選新北市長陷兩難？侯友宜：2人都是優秀人才

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

相關新聞

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任...

盧秀燕、朱立倫都不接黨主席 藍營湧現焦慮

國民黨主席改選，台中市長盧秀燕傳出不參選，日前與現任黨主席朱立倫同台時還特別誇朱，引發兩人結盟、朱續任的聯想，但朱子弟兵...

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹...

接民進黨秘書長 徐國勇：選舉就是要贏

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會宣布，內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇就是他心目中第一人選。徐國...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

觀察站／用徐國勇牽制蘇系 賴主席綿裡針？

親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，讓「賴清德終於啟用英系了」成為黨內近日最熱議話題。此用人邏輯，料將延續到即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。