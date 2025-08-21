聽新聞
0:00 / 0:00
李四川不排斥選新北 蔣萬安今天不唱歌改用12字稱讚
台北市副市長李四川前天首度鬆口，表示2026新北市長選戰如果明年要他承擔，他不排斥。台北市長蔣萬安今天也首度正面回應，李四川可能辭副市長選新北，蔣說，李四川不管在哪一個崗位都是「堅守崗位、全力以赴、踏踏實實」，為民眾做事。
蔣萬安今天上午出席國小校長會議，對於李四川前天鬆口不排斥明年去選新北，蔣昨受訪僅謝謝回應，由於先前蔣萬安對於李四川是否選新北都愛唱江蕙的「甲你攬緊緊」，媒體今天再問蔣，有沒有想對李四川唱什麼歌？
蔣萬安今天說，他覺得不用特別幫李四川多做回應，李其實已經說得非常清楚，一直一來，「李四川都全力之持我，我非常感謝」，在北市府推動上打造一個幸福城市，並提到李「不管在哪一個崗位，都是堅守崗位、全力以赴，踏踏實實位民眾做事。」
蔣萬安則笑好幾聲表示，「今天不唱歌」，媒體追問會不會有點難過？他回答說，他跟李副都是堅守崗位，努力推動台北市政，為市民創造更好的環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言