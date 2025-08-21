快訊

【即時短評】扭曲醜化兩岸交流損人利己

聯合報／ 記者高凌雲

民進黨眼裡，無事不陰謀，總要把單純的兩岸交流，刻意凸顯風險控管。其實自冷戰結束後，兩岸開放雙方往來，為了維護交流秩序的良性發展，本來就有所管理與規範，但是民進黨為了醜化對岸，鼓吹敵意，刻意強加對方予陰謀詭詐的黑暗形象，這就不只是管理風險，而是以敵意與仇視看待對方，其未說出的真義，其實是兩岸根本不要交流。

民進黨立委隨意一句話說，對中國大陸來講，交流就是統戰，台灣必須要有風險控管。不明瞭兩岸問題脈絡的人們，對於統戰一詞，就會有負面認知，以為原本可以化解歧異的兩岸交流，都變成了對岸的陰謀詭計，這是操作選舉的仇恨動員，將單純兩岸交流抹上一股不祥的色彩，原本是為了增加認識，建立友誼，降低敵意的跨海友流，都被民進黨的選舉政治算計綁架，變成了選舉提款機，甚至是大罷免的提款機。

7月大罷免投票前，有大陸人士利用台灣方面出具不實商務文件，獲准來台自由行，旅行過程中，這其實是過去幾年來，台灣為了接待陸客自由行的一種花招，有違法之虞，但實為情勢所迫而為之，並非個案，無巧不巧，這位陸客在台期間因為好奇拍攝漢光演習畫面，立刻被扣上國家安全大帽子，可是沒有查扣到有任何涉犯國安法的證據，如果今天是美國旅客或者西歐旅客，也許就會有人宣傳國軍兵強馬壯，連洋人都讚嘆，拍攝以為留念，政府天天營造歇斯底里的社會精神狀態，這種歇斯底里狀態呈現在許多方面，其中一個就是罷團爭議負面形象的主因。

每逢選舉，民進黨政府一定大作國家安全文章，藉著荒謬絕倫的王立強案，政府泡製向心案，徹頭徹尾是個冤案，為了選舉操作的假國家安全案件，一來醜化兩岸自1990年代以來的交流，二來藉故對所有兩岸交流都羅織罪名，如此便區分你我，主張推動交流為敵，阻遏交流為友，民進黨要表達的，不是交流很危險，是大陸人士很危險，醜化仇視大陸人士，與大陸方面友善往來的人，都是敵人，這正是仿效納粹醜化猶太人的手法，以政治立場差異，作為壓迫對方的依據。

台灣人在韓國拍軍機，無非出於好奇與興趣，遭到韓國方面制止，雖有爭議，但本意並無惡意，對於陸籍人士到台灣旅行，全部冠以陰謀罪名，這跟納粹將猶太人與布爾什維克連結一起，如出一轍，納粹對猶太人的迫害，對蘇聯的軍事侵略與屠殺，是舉世皆知的慘痛歷史，民進黨對大陸人士多以有色眼光看待，將出於好奇的無心舉動，無限上綱成國家安全問題，這是東施效顰納粹的手段。

既然如此憤恨大陸，又視兩岸交流充滿風險，為何不關起門來，廢除裁撤海基會、陸委會呢？海基會與陸委會成立，是因兩岸互不承認主權，必須設立白手套機制與配合官方機構，規範交流秩序，協助處理兩岸交流可能衍生的諸多問題，民進黨執政歷經陳水扁、蔡英文、賴清德三位總統，兩會仍存在與運作，現在看來，這只是將兩岸機構變成人事酬庸，而不按照原先兩會的宗旨與目的，推動兩岸關係。

按照民進黨的恐懼兩岸交流心態，不是應該廢除兩會，將業務回歸外交部、內政部、國家安全單位，豈不是更周延，更能保護台灣安全，但民進黨心口不一，國家安全口號，無非是一種妖魔化對方，以仇恨與偏見鞏固自己執政的政治操弄。

