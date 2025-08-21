徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
賴清德昨天宣布，由前內政部長徐國勇出任民進黨秘書長。圖／民進黨提供
賴清德昨天宣布，由前內政部長徐國勇出任民進黨秘書長。圖／民進黨提供

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任黨祕書長，證明賴清德領導下的民進黨試圖以人事調整來包裝中央施政危機，民進黨與其換祕書長，不如換掉錯誤的執政思維。

民進黨前祕書長林右昌，在罷免傅崐萁期間逾10次率隊前來「火攻花蓮」，但大盤免第一波全數未通過後，林右昌請辭下台。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在黨中常會宣布，由內政部前部長徐國勇接任民進黨秘書長，並說徐國勇是他心目中第一人選。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，徐國勇在內政部長任內，無論是警察基層人力吃緊、治安惡化，還是地方建設遭到中央阻擋，不但無法提出解方，反而成為綠營護航的代言人。

吳建志指出，民進黨的問題從來不是「缺人手」，而是「缺是非」，不是「少人才」，而是「失民心」。國內遭遇經濟衝擊、產業轉型壓力，重大建設停滯不前，賴清德領導的民進黨，非但不思積極解決問題，反而忙於內部派系平衡與選舉布局，而中央的政策錯誤、施政無能，不會因為換了祕書長就能掩蓋。

「與其換掉黨祕書長，不如換掉錯誤的執政思維，」吳建志表示，台灣現在從缺電、缺水、缺地、缺人才，到物價飛漲、農漁產業受創，觀光產業蕭條，民怨大爆發才是賴清德政府最真實的考驗。民進黨若真心深耕基層，就應傾聽地方需求、回應人民痛苦，而不是一再上演「人事大風吹」的政治戲碼。基層需要的是建設與保障，不是政治內鬥與酬庸人事。否則，不論誰當秘書長，最終都將換不回台灣人民對民進黨的信任。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志徐國。本報資料照片
國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志徐國。本報資料照片

