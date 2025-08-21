韓國瑜前親信民眾黨嘉義黨部執行長黃文財請辭 張啓楷選市長添變數

有意角逐2026年嘉義市長的民眾黨不分區立委張啓楷，去年延攬前高雄市長韓國瑜親信、前高雄輪船公司董事長黃文財，出任民眾黨嘉義黨部執行長，黃文財上任未滿2年，近期因健康因素請辭，張啓楷少了選戰大將，引發外界關注請辭內情。

黃文財表示，因身體狀況欠佳回北部家中休養，暫別黨務工作。他強調，離開並非因理念或派系問題，是單純健康考量。張啓楷說，黃文財因身體健康須休養，康復後仍會邀請他協助選戰。目前嘉義黨部執行長由王偉豪接任，確保組織運作。

張啓楷嘉縣東石鄉人，嘉中傑出校友，去年就任不分區立委，返鄉接任嘉義黨部主委，設「小草之家」作據點，深化民眾黨在嘉組織。黨部積極拜會民代，尋求合作支持，規畫在嘉市東西區及嘉縣6個議員選區，各推出1名候選人參選。

外界關注張啓楷是否代表民眾黨挑戰明年嘉市長選舉。雖他尚未表態，但黨主席黃國昌點名張啓

楷出戰。黃文財曾是韓國瑜核心幕僚，擅長文宣議題操作。2018年韓國瑜打下高雄市長寶座，「韓流」聲勢如日中天，黃文財功不可沒。雖後 來韓國瑜總統選舉失利遭罷免，但黃延續其政治能量，2022年轉入民眾黨擔任媒體總監，後應張啟楷之邀到嘉義，協助布局地方基層。

黃文財坦言，「韓流」難複製，在嘉義任務是協助發展地方組織、結交朋友，而非重現韓國瑜的政治奇蹟。他的請辭雖然突兀，但張啟楷強調，民眾黨嘉義布局不會因此受阻，將持續推動組織擴張。總統大選柯文哲在嘉市獲得3萬9950票，得票率25.34%，嘉縣拿下6萬7382票，得票率23.03%，縣市合計超過10萬票。