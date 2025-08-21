快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜前親信民眾黨嘉義黨部執行長黃文財請辭 張啓楷選市長添變數

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
韓國瑜前親信民眾黨嘉義黨部執行長黃文財請辭，圖／黃文財提供
韓國瑜前親信民眾黨嘉義黨部執行長黃文財請辭，圖／黃文財提供

有意角逐2026年嘉義市長的民眾黨不分區立委張啓楷，去年延攬前高雄市長韓國瑜親信、前高雄輪船公司董事長黃文財，出任民眾黨嘉義黨部執行長，黃文財上任未滿2年，近期因健康因素請辭，張啓楷少了選戰大將，引發外界關注請辭內情。

黃文財表示，因身體狀況欠佳回北部家中休養，暫別黨務工作。他強調，離開並非因理念或派系問題，是單純健康考量。張啓楷說，黃文財因身體健康須休養，康復後仍會邀請他協助選戰。目前嘉義黨部執行長由王偉豪接任，確保組織運作。

張啓楷嘉縣東石鄉人，嘉中傑出校友，去年就任不分區立委，返鄉接任嘉義黨部主委，設「小草之家」作據點，深化民眾黨在嘉組織。黨部積極拜會民代，尋求合作支持，規畫在嘉市東西區及嘉縣6個議員選區，各推出1名候選人參選。

外界關注張啓楷是否代表民眾黨挑戰明年嘉市長選舉。雖他尚未表態，但黨主席黃國昌點名張啓

楷出戰。黃文財曾是韓國瑜核心幕僚，擅長文宣議題操作。2018年韓國瑜打下高雄市長寶座，「韓流」聲勢如日中天，黃文財功不可沒。雖後 來韓國瑜總統選舉失利遭罷免，但黃延續其政治能量，2022年轉入民眾黨擔任媒體總監，後應張啟楷之邀到嘉義，協助布局地方基層。

黃文財坦言，「韓流」難複製，在嘉義任務是協助發展地方組織、結交朋友，而非重現韓國瑜的政治奇蹟。他的請辭雖然突兀，但張啟楷強調，民眾黨嘉義布局不會因此受阻，將持續推動組織擴張。總統大選柯文哲在嘉市獲得3萬9950票，得票率25.34%，嘉縣拿下6萬7382票，得票率23.03%，縣市合計超過10萬票。

嘉義 韓國瑜 民眾黨 張啓楷

延伸閱讀

郭智輝：核三延役問題 安全一定要專家決定非用公投

陪楊瓊瓔雨中車掃 韓國瑜批大罷免不正義「沒有民主這樣搞法」

陪江啟臣最後衝刺 韓國瑜：這場大罷免是台灣民主大撤退 大後退

影／京華城案 張啟楷轉述：邱清章捐款助柯辦公室裝潢

相關新聞

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任...

盧秀燕、朱立倫都不接黨主席 藍營湧現焦慮

國民黨主席改選，台中市長盧秀燕傳出不參選，日前與現任黨主席朱立倫同台時還特別誇朱，引發兩人結盟、朱續任的聯想，但朱子弟兵...

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹...

接民進黨秘書長 徐國勇：選舉就是要贏

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會宣布，內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇就是他心目中第一人選。徐國...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

觀察站／用徐國勇牽制蘇系 賴主席綿裡針？

親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，讓「賴清德終於啟用英系了」成為黨內近日最熱議話題。此用人邏輯，料將延續到即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。