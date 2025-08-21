觀察站／用徐國勇牽制蘇系 賴主席綿裡針？

親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，讓「賴清德終於啟用英系了」成為黨內近日最熱議話題。此用人邏輯，料將延續到即將登場的內閣改組。然而，賴清德看似向非賴系釋權，卻也被揣測，是否藏有更有效控制英系、甚至是裂解非賴系「英蘇同盟」的綿裡針？

首先，徐國勇的「英系血統」其實並不純正，徐自己也說他是謝系出身，獲蔡前總統重用，一路當到內政部長，才有他是「挺英派、親英系」說法；且徐卸任內政部長後，雖仍和英系成員維持友好，但未參與派系會議與實際運作。

還有一個觀察指標，即英系大部分成員和賴清德關係並不密切，甚至有些敵對，但徐國勇在二○一八年賴清德擔任行政院長時，就在賴內閣擔任政院發言人，彼此互動默契佳，因此是「相對沒那麼壁壘分明的英系」。如今，賴因大罷免挫敗，面臨向黨內分權的壓力，徐除了能溝通、好合作，更能扮演賴系與英系間的潤滑劑，自然成為首選。

賴清德重用徐國勇還有一個「隱藏版」好處，即可借徐國勇過去與蘇貞昌不合的關係，來牽制蘇系接班人蘇巧慧備戰新北市長。徐國勇昨雖言明「初選一定公平」，但依民進黨通過的提名規則，新北市根本不是初選區；徐究竟是真不熟悉黨務，還是在裝迷糊給蘇系下馬威？耐人尋味。

也因此，黨內有人認為，賴清德看似向敵對派系分權，實則更著眼於有效控制了反對派。後續內閣改組，會否也藏有綿裡針？值得觀察。