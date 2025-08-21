快訊

川普稱風電、太陽能發電「世紀騙局」 指控光電殘害農民

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／用徐國勇牽制蘇系 賴主席綿裡針？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，讓「賴清德終於啟用英系了」成為黨內近日最熱議話題。此用人邏輯，料將延續到即將登場的內閣改組。然而，賴清德看似向非賴系釋權，卻也被揣測，是否藏有更有效控制英系、甚至是裂解非賴系「英蘇同盟」的綿裡針？

首先，徐國勇的「英系血統」其實並不純正，徐自己也說他是謝系出身，獲蔡前總統重用，一路當到內政部長，才有他是「挺英派、親英系」說法；且徐卸任內政部長後，雖仍和英系成員維持友好，但未參與派系會議與實際運作。

還有一個觀察指標，即英系大部分成員和賴清德關係並不密切，甚至有些敵對，但徐國勇在二○一八年賴清德擔任行政院長時，就在賴內閣擔任政院發言人，彼此互動默契佳，因此是「相對沒那麼壁壘分明的英系」。如今，賴因大罷免挫敗，面臨向黨內分權的壓力，徐除了能溝通、好合作，更能扮演賴系與英系間的潤滑劑，自然成為首選。

賴清德重用徐國勇還有一個「隱藏版」好處，即可借徐國勇過去與蘇貞昌不合的關係，來牽制蘇系接班人蘇巧慧備戰新北市長。徐國勇昨雖言明「初選一定公平」，但依民進黨通過的提名規則，新北市根本不是初選區；徐究竟是真不熟悉黨務，還是在裝迷糊給蘇系下馬威？耐人尋味。

也因此，黨內有人認為，賴清德看似向敵對派系分權，實則更著眼於有效控制了反對派。後續內閣改組，會否也藏有綿裡針？值得觀察。

賴清德 徐國勇

延伸閱讀

屋損慰助金已核發7成 賴清德盼盡速通過災後特別預算案

「心中第一人選」徐國勇接任民進黨秘書長 賴清德聽1句話感動

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

蘇巧慧慘了？徐國勇將接民進黨秘書長 稱「黨內初選一定公平」

相關新聞

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，被視為民進黨主席賴清德向英系釋權。徐國勇今天表示，他自己是謝系出身，姪女徐佳青是其...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，近來黨內派系動態備受矚目，湧言會要角趙天麟日前公開力挺立委邱議瑩，被解讀獲湧言會集體支持，...

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

823重啟核三公投將近，能源議題備受關注，日前丹娜絲颱風也吹出光電板問題。桃園市長張善政今強調，台灣能源政策隱憂重重，亟...

新北民進黨團提案普發4.6萬 藍：中央還新北2500億可發5萬

中央普發現金不少人期待，新北市議會民進黨團今天在議會臨時會提案，總召廖宜琨指出，新北市淨資產1800餘億元，可普發每個市...

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，北市副市長李四川昨也首度鬆口，表示如果明年要他承擔，他不排斥選新北。今天北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。