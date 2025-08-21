接民進黨秘書長 徐國勇：選舉就是要贏

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會宣布，內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇就是他心目中第一人選。徐國勇表示，他捨棄高收入的主持工作，投入他陌生的黨務工作，不管備戰二○二六年地方選舉、二○二八年大選，「選舉只有一個字，就是要贏」。

賴清德指出，本來也不確定徐會不會答應，畢竟他現在主持節目，過著幸福快樂的日子，但打電話邀請後，徐只說「戰士沒有選擇戰場的權利」，令他相當感動。徐國勇說，主持政論節目行情大家都知道，一定是比當部長高好幾倍，他以前當律師薪水更高；現在當秘書長，薪水待遇又不如當部長時，但錢不是重點，要有熱誠、興趣比較重要。

徐國勇派系色彩親英系，該人事案被解讀賴清德向黨內反對派釋權。徐國勇表示，他從事政治工作是因為「謝系大師兄」卓榮泰，所以很自然被歸類為謝系，然而他們家族裡面什麼系都有；後來蔡英文當總統時，為了全力挺蔡，才有了「挺英系」說法，現在賴清德當總統，他一樣要全力相挺，就任秘書長不會考慮派系問題。

徐國勇過去部長任內，因警察人事問題，與時任行政院長蘇貞昌多有摩擦，黨秘書長主責縣市長提名作業，未來是否影響蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧備戰新北市長初選，也引發關注。徐國勇並不避諱與蘇貞昌之間有所矛盾，但表示不會以私害公，請大家各憑本事，初選一定公平、公正、公開。

一名非賴系立委表示，這項人事任命確實傳達對英系釋權訊號，更有化解賴系、非賴系嫌隙，以及尋覓適當人物能居中溝通的意味，因此不能否認賴確實擴大用人圈，只是，考驗還在後頭，尤其地方大選將至，徐國勇在操盤上是否公允，能否做好跨派系整合，都是檢驗指標。

王鴻薇：徐就是「鬥雞」

對於此項人事，在野黨均質疑徐是否適任。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，徐國勇就是「鬥雞」，擔任內政部長時跟警政署長非常不合；在罷免案中，徐身為政論節目主持人，更是推波助瀾，賴清德如此人事調整，不過是因應大罷免失敗後的派系分贓結果，而不是回應民意。

民眾黨團總召黃國昌說，對於他黨事務，一向沒有太多評論，但徐國勇從政界變成媒體人，現在又回到政界，跳來跳去，「更重要的是，當初內政部長是怎麼下台的，現在為什麼又覺得他適任民進黨秘書長？」