盧秀燕、朱立倫都不接黨主席 藍營湧現焦慮

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰李成蔭／台北報導
國民黨主席朱立倫（左）昨天主持中常會，他的子弟兵凌濤受訪表示，朱交棒的意志堅定。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（左）昨天主持中常會，他的子弟兵凌濤受訪表示，朱交棒的意志堅定。記者曾學仁／攝影

國民黨主席改選，台中市長盧秀燕傳出不參選，日前與現任黨主席朱立倫同台時還特別誇朱，引發兩人結盟、朱續任的聯想，但朱子弟兵凌濤強調，朱交棒意志堅定「超乎外界想像」。黨內憂心朱盧都不接黨主席，恐讓國民黨陷入內亂。

凌濤接受廣播專訪明確表示，二○二六操盤與二○二八大選緊密連動，如果大家認為二○二八由盧秀燕挑戰總統，黨中央應配合競選團隊，腳步齊一；盧秀燕兼任黨主席，顧好台中、也等於顧住國民黨二○二六選局，為了大局，配合社會潛在最大能量的候選人來著想，「我們（指朱）一定會交棒出去」。

凌濤也為朱立倫抱屈表示，這幾年他「該募的錢、該做的努力，盡心盡力，也可以了」；光黨務加上智庫經費每月就要四千萬元，平時有政黨和選舉補助款可以撐過去，到了大選年、加上大罷免，造勢每場一兩千萬元，這麼多場地方宣講，以前有人扛黨的時候是用借的，但朱任內是用他的臉面去募款，看到盧秀燕給朱肯定，他覺得這是最好的公道。

盧秀燕不選黨主席的傳聞甚囂塵上，如今朱陣營也表達「一定交棒」，藍營內部湧現焦慮，憂心盧朱若都不擔重任，將有領導危機。

不具名藍營立委認為，盧若要競逐二○二八大位卻不選黨主席，恐背負「該承擔時不承擔」的罵名，更可能提前折損；也有藍營立委認為，盧正陷入天人交戰，沒把話說死前，挺盧派不會放棄勸進。

黨內也在議論，朱立倫「交棒說」是不是以退為進、逼盧表態？藍營人士表示，若盧在八二三後宣布不選，在找不到更好人選前，朱立倫將成為黨內最大公約數，屆時仍會勸進朱續任。也有人認為，距離黨主席選舉還有一個多月，雙方可能還在觀察彼此動向。黨內現在最憂心，若盧朱都不接主席，代理人之爭恐讓黨陷入內亂，盼盧朱都能審慎思考，勿做出錯誤決定。

不少中常委昨天在中常會關切主席人選，文傳會主委林寬裕重申，朱立倫已多次提到，希望順利交棒的心願不會改變。

