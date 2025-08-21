台日出入境管理情報共享 日台交協：非設想台灣有事

外媒報導，台日簽署備忘錄共享欲從台赴日外國人資訊，防諜趁亂進日本。日本台灣交流協會今天證實，去年簽署了出入境管理情報共享合作辦忘錄，但並非針對所謂的「台灣有事」而設想。

日本「讀賣新聞」引述消息人士報導，為因應台灣可能發生緊急事態（台灣有事），日本與台灣已簽署備忘錄，得以共享從台灣欲入境日本的外籍人士資訊，以防間諜等趁亂進入日本。

日本台灣交流協會晚間回覆中央社提問表示，去年12月18日，日本台灣交流協會與台灣日本關係協會簽署「Memorandum of Cooperation Between the Japan-Taiwan Exchange Association and the Taiwan-Japan Relations Association Regarding Information Sharing on Immigration Matters」，中文暫譯為出入境管理相關資料之情報共享合作備忘錄。

日本台灣交流協會說明，此合作備忘錄為兩協會為促進日台雙方有權限、當局根據出入境管理法令有效執行職務，目的為協助出入境管理事項的情報共享。該合作備忘錄並非針對所謂的「台灣有事」而設想。

對此，外交部19日晚間也透過文字澄清，台日間並沒有針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，台灣也未單方面對外提供相關資訊；但樂見台日雙方就入出境管理事務持續深化、相互合作，建立更緊密的夥伴關係。