台日出入境管理情報共享 日台交協：非設想台灣有事
外媒報導，台日簽署備忘錄共享欲從台赴日外國人資訊，防諜趁亂進日本。日本台灣交流協會今天證實，去年簽署了出入境管理情報共享合作辦忘錄，但並非針對所謂的「台灣有事」而設想。
日本「讀賣新聞」引述消息人士報導，為因應台灣可能發生緊急事態（台灣有事），日本與台灣已簽署備忘錄，得以共享從台灣欲入境日本的外籍人士資訊，以防間諜等趁亂進入日本。
日本台灣交流協會晚間回覆中央社提問表示，去年12月18日，日本台灣交流協會與台灣日本關係協會簽署「Memorandum of Cooperation Between the Japan-Taiwan Exchange Association and the Taiwan-Japan Relations Association Regarding Information Sharing on Immigration Matters」，中文暫譯為出入境管理相關資料之情報共享合作備忘錄。
日本台灣交流協會說明，此合作備忘錄為兩協會為促進日台雙方有權限、當局根據出入境管理法令有效執行職務，目的為協助出入境管理事項的情報共享。該合作備忘錄並非針對所謂的「台灣有事」而設想。
對此，外交部19日晚間也透過文字澄清，台日間並沒有針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，台灣也未單方面對外提供相關資訊；但樂見台日雙方就入出境管理事務持續深化、相互合作，建立更緊密的夥伴關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言