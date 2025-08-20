「關切台灣問題」日眾議員籲應與台韓加強合作 曝北京為1事感到危機

日本眾議員福島伸享今天表示，共享民主自由、經濟繁榮的日本、台灣與韓國，應該組成聯盟統合經濟、安全等領域事務，凝聚亞洲的力量並且守護自由民主，保護現狀不被破壞。

應淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲邀請，福島伸享18日透過視訊演講提到，日本經歷過去年眾議院、今年參議院選舉，以自民黨為首的執政聯盟在兩院席次均未過半，未來將可能產生多黨聯合政府，而如同歐美國家興起的民粹政黨也在日本興起，日本應與台灣、韓國合作，降低對美國依賴。

目前為無黨籍議員的福島伸享今天接受中央社視訊專訪時表示，雖然自民黨與執政聯盟的公明黨在這2次選舉失去不少席次，但國民民主黨與參政黨等在國會有席次的在野黨均對台灣議題非常關切，且體認到與台灣合作的重要性，使得日本國會親台議員席次，「是壓倒性的多數」，國會大多數支持加強日台關係強化。

對於日台關係的展望，福島伸享指出，對比訪問台灣與中國的日本國會議員人數，約是100：1的差距，台灣應多加利用日本跨黨派議員對於台灣的對台關係，推進雙邊關係；他也透露，中國政府現在也發現訪問台灣與中國的日本國會議員人數差距，感受到了危機感。

福島伸享指出，日本與台灣的民間、國會議員之間熱切往來，但日本政府顧忌中國，所以使得外交關係仍有困難，但日台兩國在經濟、人權、醫學等領域密切合作，且日本應該盡速與台灣簽署自由貿易協定（FTA）。

針對東亞局勢，福島伸享提到，若台灣成為中華人民共和國一部分，中國將能從台灣東岸進出太平洋，從而改變東亞地緣政治情勢，因此日本要阻止任何改變現狀的事情發生。

福島伸享認為，美國在東亞的勢力將會消退，而共享民主自由、經濟繁榮的日本、台灣、韓國3國攜手合作至關重要，形成類似歐洲聯盟（EU）的關係，統合經濟、安全、學術等領域，雖然歷史問題會是各國棘手的議題，「但只要我們日本能謙遜，終能克服」，若日台韓3國攜手合作，將能促使東南亞諸國被吸引加入，凝聚亞洲的力量，並且守護自由民主的社會，保護現狀不被破壞。

福島伸享目前為台日友好的跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」核心成員，曾經多次訪台。邀請福島伸享視訊演講的蔡錫勲表示，先前為民主黨籍的福島伸享，是民主黨執政期間重要議員。