日本自民黨青年局訪團拜會 民眾黨盼深化多層次合作

日本自由民主黨青年局海外研修團今天拜會民眾黨。民眾黨秘書長周榆修說，在國防安全議題及產業發展可能造成的能源短缺上，台日面臨同樣嚴峻的挑戰，希望與日本共同思考、深化產業與國防等多層次合作。

台灣民眾黨透過新聞稿指出，日本自民黨青年局海外研修團一行，超過60位日本地方議員、民間及學生團體代表，今天由擔任團長的自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆率領，拜會台灣民眾黨，並舉行座談會。

周榆修表示，台、日兩國同為海島國家，十分仰賴天然氣及石油等進口能源。在國防安全議題及產業發展可能造成的能源短缺上，台日面臨同樣嚴峻的挑戰。民眾黨主張務實評估核能發展，以因應能源轉型與地緣政治風險，並積極推動核三延役公投，確保產業與國防安全；希望與日本共同思考、深化產業與國防等多層次合作。

中曾根康隆認為，追求再生能源目標下，仍需仰賴核能作為穩定的基礎電力供應，同時台灣與日本也仍須嚴肅面對核能安全議題。

周榆修表示，民眾黨能成為現在年輕人最支持的政黨，關鍵在於重視年輕人的聲音，在國內議題與各黨競爭，對外則團結為台灣共同努力。

訪團成員對民眾黨的自媒體經營感到好奇，周榆修指出，民眾黨因主流媒體資源被兩大黨掌控，特別設立自有攝影棚並固定製播節目，靈活運用社群媒體，讓更多年輕族群能接觸到民眾黨的理念與政策。