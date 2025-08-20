日本自民黨青年局訪團拜會 民眾黨盼深化多層次合作

中央社／ 台北20日電

日本自由民主黨青年局海外研修團今天拜會民眾黨。民眾黨秘書長周榆修說，在國防安全議題及產業發展可能造成的能源短缺上，台日面臨同樣嚴峻的挑戰，希望與日本共同思考、深化產業與國防等多層次合作。

台灣民眾黨透過新聞稿指出，日本自民黨青年局海外研修團一行，超過60位日本地方議員、民間及學生團體代表，今天由擔任團長的自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆率領，拜會台灣民眾黨，並舉行座談會。

周榆修表示，台、日兩國同為海島國家，十分仰賴天然氣及石油等進口能源。在國防安全議題及產業發展可能造成的能源短缺上，台日面臨同樣嚴峻的挑戰。民眾黨主張務實評估核能發展，以因應能源轉型與地緣政治風險，並積極推動核三延役公投，確保產業與國防安全；希望與日本共同思考、深化產業與國防等多層次合作。

中曾根康隆認為，追求再生能源目標下，仍需仰賴核能作為穩定的基礎電力供應，同時台灣與日本也仍須嚴肅面對核能安全議題。

周榆修表示，民眾黨能成為現在年輕人最支持的政黨，關鍵在於重視年輕人的聲音，在國內議題與各黨競爭，對外則團結為台灣共同努力。

訪團成員對民眾黨的自媒體經營感到好奇，周榆修指出，民眾黨因主流媒體資源被兩大黨掌控，特別設立自有攝影棚並固定製播節目，靈活運用社群媒體，讓更多年輕族群能接觸到民眾黨的理念與政策。

日本 自民黨 台灣民眾黨

延伸閱讀

影／百位核能專家學者連署 挺核三延役

呂秀蓮建議賴總統辭主席組聯合內閣 民眾黨：忠言很逆耳

王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

民眾黨啟動2026提名作業 黃國昌、周榆修等9人任選決會成員

相關新聞

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，被視為民進黨主席賴清德向英系釋權。徐國勇今天表示，他自己是謝系出身，姪女徐佳青是其...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，近來黨內派系動態備受矚目，湧言會要角趙天麟日前公開力挺立委邱議瑩，被解讀獲湧言會集體支持，...

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

823重啟核三公投將近，能源議題備受關注，日前丹娜絲颱風也吹出光電板問題。桃園市長張善政今強調，台灣能源政策隱憂重重，亟...

新北民進黨團提案普發4.6萬 藍：中央還新北2500億可發5萬

中央普發現金不少人期待，新北市議會民進黨團今天在議會臨時會提案，總召廖宜琨指出，新北市淨資產1800餘億元，可普發每個市...

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，北市副市長李四川昨也首度鬆口，表示如果明年要他承擔，他不排斥選新北。今天北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。