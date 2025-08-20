【重磅快評】台日合作「史無前例」，賴政府黑箱裡有鬼

日本讀賣新聞揭露，日本與台灣已於去年12月18日簽署合作備忘錄，在「台灣有事」時，分享從台灣入境日本的外國人資訊，避免中國間諜趁亂潛進日本。多位日本官員向讀賣新聞證實日台針對台灣緊急狀態簽署諒解備忘錄，讀賣也用「實屬罕見」、「史無前例」等詞形容這個備忘錄。

讀賣新聞形容為「實屬罕見」和「史無前例」的合作備忘錄，外交部的回應卻用「國際趨勢」和「國際責任」打哈哈，強調是國家間針對可能涉及安全風險人員進行入出境資訊共享，但台日間並沒有針對「台灣有事」簽署合作備忘錄，我國也未單方面對外提供相關資訊。

民進黨過去最愛罵馬政府的兩岸服貿協議是黑箱，但是沒比較不知道，一比較就看出，對照賴政府與美、日的談判、簽約，馬政府簡直就是一個透明盒子。台美關稅談判過程就是黑箱；台日簽署的入出境資訊共享備忘錄，更是密不透光，而且黑箱裡有鬼。

其實2014年11月20日，馬政府就曾與日本簽署「入出境管理事務情資交換暨合作瞭解備忘錄」；時隔10年，賴政府再與日本簽署「入出境管理事務資訊共享合作備忘錄」。前後兩個合作備忘錄，一個是「情資交換」，一個是「資訊共享」，名稱類似，如果不是因應「台灣有事」的新事態，為何疊床架屋？

但馬政府在2014年11月與日本簽署備忘錄後，隔年1月就由內政部函送立法院查照，內容也完全公開。賴政府則在去年底與日本簽署備忘錄後，迄今未送立法院備查，內容更祕而不宣；民進黨團幹事長吳思瑤說，相信政府會根據一切必要流程處理，她除了替行政院說說幹話外，知道什麼叫監督嗎？

諷刺的是，賴政府對這項台日合作完全不敢聲張，與平日好大喜功的作風全然不同。不但簽署備忘錄時不發新聞稿，內政部移民署更不敢寫進年度施政績效報告，迄今移民署官網，只在「我國與各國簽署合作備忘錄」項下簡單列出備忘錄名稱。至於代表我國與日本簽署的「台灣日本關係協會」，其官網「2024年台日簽署協定」項下，也只有12月19日簽署「台日植物新品種審查合作備忘錄」，卻完全沒有12月18日簽署入出境資訊共享合作備忘錄的訊息。

馬政府簽署的「台日入出境管理事務情資交換暨合作瞭解備忘錄」，內容是為在境外阻止持用偽變造護照或簽證等偽變造文書人士非法入境，雙方入出境主管機關間得進行緊急聯絡及協調。看來這項備忘錄已不敷「台灣有事」時的日本所需，但日本又不敢明言針對「中國間諜」，所以只好和台灣共搞黑箱。

民進黨執政後後，蔡政府已讓日本慎重思考「台灣有事」的應變之道，賴政府更讓「台灣有事」成為日本急迫面對之事。台灣渴盼有事日本來援，日本只想台灣有事先撤僑。現在台日合作偷偷摸摸，賴政府是否簽了什麼喪權辱國、出賣國家利益的密約？黑箱裡到底還藏著什麼見不得人的秘密？