聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕牽手稱讚朱立倫 力挺連任黨魁？知情人士曝：過度解讀了
台中市長盧秀燕近日在國民黨立委楊瓊瓔「反惡罷，戰獨裁」大雅後援會成立大會，牽起國民黨主席朱立倫的手，高呼「媽媽給你按個讚」，不少人解讀盧此舉在力挺朱連任黨魁。「外界過度解讀了。」知情人士表示，盧市長只是深感朱主席這段時間的辛勞，單純幫忙加油打氣。
知情人士指出，從726到823大罷免，盧秀燕幾乎無役不與、南北奔走，時常暖心鼓勵、擁抱身邊的伙伴，且更非第一次在台上稱讚朱主席，「可能對盧市長個性不了解，才會有此誤會。」
726大罷免在野陣營以25：0完勝後，盧秀燕成為國民黨揆呼聲最高的人選，令人跌破眼鏡的是，盧在7月26日當晚未現身，僅透過黨部低調感謝這都是立委與黨部的努力。
不久，傳出盧秀燕考慮不選黨主席，焦慮情緒在國民黨內迅速蔓延，鄭麗文、張亞中、卓伯源、孫健萍等陸續表態參選，擁盧派還推出代理人名單，黨主席朱立倫陣營重申「堅定交棒」，讓9月將登場的國民黨主席選舉顯得撲朔迷離。
據了解，盧秀燕性格圓融溫暖，看著朱立倫為了反罷免連月奔波才主動送暖，不料引起外界遐想，盧陣營始料未及。
儘管外界傳言不斷，對於是否參選黨主席，盧始終未曾鬆口評論或表態。但可確定的是，在藍營內外風聲四起之際，盧秀燕的一舉一動，牽動在野陣營未來走向的關鍵指標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言