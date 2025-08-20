聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕牽手稱讚朱立倫 力挺連任黨魁？知情人士曝：過度解讀了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）與國民黨主席朱立倫（左）。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）與國民黨主席朱立倫（左）。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕近日在國民黨立委楊瓊瓔「反惡罷，戰獨裁」大雅後援會成立大會，牽起國民黨主席朱立倫的手，高呼「媽媽給你按個讚」，不少人解讀盧此舉在力挺朱連任黨魁。「外界過度解讀了。」知情人士表示，盧市長只是深感朱主席這段時間的辛勞，單純幫忙加油打氣。

知情人士指出，從726到823大罷免，盧秀燕幾乎無役不與、南北奔走，時常暖心鼓勵、擁抱身邊的伙伴，且更非第一次在台上稱讚朱主席，「可能對盧市長個性不了解，才會有此誤會。」

726大罷免在野陣營以25：0完勝後，盧秀燕成為國民黨揆呼聲最高的人選，令人跌破眼鏡的是，盧在7月26日當晚未現身，僅透過黨部低調感謝這都是立委與黨部的努力。

不久，傳出盧秀燕考慮不選黨主席，焦慮情緒在國民黨內迅速蔓延，鄭麗文、張亞中、卓伯源、孫健萍等陸續表態參選，擁盧派還推出代理人名單，黨主席朱立倫陣營重申「堅定交棒」，讓9月將登場的國民黨主席選舉顯得撲朔迷離。

據了解，盧秀燕性格圓融溫暖，看著朱立倫為了反罷免連月奔波才主動送暖，不料引起外界遐想，盧陣營始料未及。

儘管外界傳言不斷，對於是否參選黨主席，盧始終未曾鬆口評論或表態。但可確定的是，在藍營內外風聲四起之際，盧秀燕的一舉一動，牽動在野陣營未來走向的關鍵指標。

台中市長盧秀燕在立委楊瓊瓔造勢場，送暖國民黨主席朱立倫，引發外界「誤解」圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市長盧秀燕在立委楊瓊瓔造勢場，送暖國民黨主席朱立倫，引發外界「誤解」圖／楊瓊瓔服務處提供

盧秀燕 國民黨 朱立倫 楊瓊瓔 張亞中

延伸閱讀

中常委關切黨主席改選 林寬裕：朱立倫交棒心願未變

823罷免、公投投票倒數 朱立倫拚到底籲全民出門投票

朱立倫堅決不續任黨主席 藍憂朱盧都不管國民黨大亂

影／台中市第15屆全市運動大會 選手從91歲到7歲都有

相關新聞

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，被視為民進黨主席賴清德向英系釋權。徐國勇今天表示，他自己是謝系出身，姪女徐佳青是其...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，近來黨內派系動態備受矚目，湧言會要角趙天麟日前公開力挺立委邱議瑩，被解讀獲湧言會集體支持，...

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

823重啟核三公投將近，能源議題備受關注，日前丹娜絲颱風也吹出光電板問題。桃園市長張善政今強調，台灣能源政策隱憂重重，亟...

新北民進黨團提案普發4.6萬 藍：中央還新北2500億可發5萬

中央普發現金不少人期待，新北市議會民進黨團今天在議會臨時會提案，總召廖宜琨指出，新北市淨資產1800餘億元，可普發每個市...

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，北市副市長李四川昨也首度鬆口，表示如果明年要他承擔，他不排斥選新北。今天北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。