盧秀燕牽手稱讚朱立倫 力挺連任黨魁？知情人士曝：過度解讀了

台中市長盧秀燕近日在國民黨立委楊瓊瓔「反惡罷，戰獨裁」大雅後援會成立大會，牽起國民黨主席朱立倫的手，高呼「媽媽給你按個讚」，不少人解讀盧此舉在力挺朱連任黨魁。「外界過度解讀了。」知情人士表示，盧市長只是深感朱主席這段時間的辛勞，單純幫忙加油打氣。

知情人士指出，從726到823大罷免，盧秀燕幾乎無役不與、南北奔走，時常暖心鼓勵、擁抱身邊的伙伴，且更非第一次在台上稱讚朱主席，「可能對盧市長個性不了解，才會有此誤會。」

726大罷免在野陣營以25：0完勝後，盧秀燕成為國民黨揆呼聲最高的人選，令人跌破眼鏡的是，盧在7月26日當晚未現身，僅透過黨部低調感謝這都是立委與黨部的努力。

不久，傳出盧秀燕考慮不選黨主席，焦慮情緒在國民黨內迅速蔓延，鄭麗文、張亞中、卓伯源、孫健萍等陸續表態參選，擁盧派還推出代理人名單，黨主席朱立倫陣營重申「堅定交棒」，讓9月將登場的國民黨主席選舉顯得撲朔迷離。

據了解，盧秀燕性格圓融溫暖，看著朱立倫為了反罷免連月奔波才主動送暖，不料引起外界遐想，盧陣營始料未及。