影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委許智傑（左一）今稱湧言會議員黃飛鳳（右一）表態挺他選市長。圖／許智傑辦公室提供
民進黨高雄市長初選競爭白熱化，近來黨內派系動態備受矚目，湧言會要角趙天麟日前公開力挺立委邱議瑩，被解讀獲湧言會集體支持，聲勢看漲。不過，立委許智傑今突拋出同屬湧言會議員林智鴻、黃飛鳳表態力挺他選市長，消息一出，引發湧言會內部出現分歧的質疑。據一名湧言會核心人士透露，大家挺邱的共識未變；邱議瑩則回，做好自己，爭取市民認同與支持。

綠營下屆高雄市長初選由立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆4搶一。初選情勢詭譎多變，除林岱樺捲入涉詐領助理費案遭起訴，聲勢受挫下滑，近期許智傑遭傳新潮流系大老出面整合，要許退選。

許智傑今駁斥「有心人放消息」，表示除獲農會系統全力支持以外，今更在個人社群發布湧言會林智鴻、黃飛鳳高喊「許智傑加油！許智傑凍蒜」，也有非新系民代的正面力挺，強調將按照自己的步調，贏得最後初選的勝利。

林智鴻對此回應，肯定許智傑人和及對AI城市願景擘劃，會給予最大祝福，但最後支持誰選市長，依湧言會共識行動；黃飛鳳則說，每位黨內有意參選市長的同志來關心大樹，她都一視同仁。

據湧言會核心人士透露，湧言會早已形成共識「支持邱議瑩委員」，派系立場一致、共識清楚，對成員在公開場合互動持彈性態度，禮貌性現身、簡短祝福或參加活動，這些舉動屬於可接受社交範圍，不影響大方向，無須過度解讀。

該核心人士直言，許智傑、賴瑞隆未整合，顯見新系內部仍欠缺共識，但湧言會立場已確定，這場初選誰最後完成最大的整合、爭取支持，是勝負關鍵。

對於黨內派系動態引發關注，邱議瑩今受訪表示，其實不管新系、菊系不同派系好友，在地方活動上常會互相出席、致意，例如上周在左營舉辦座談會時，新系立委李柏毅也到場；在鳳山，林智鴻因學區就在當地，也陪同許智傑參與活動。

邱議瑩說，這些都是很正常的互動，沒必要因為選舉廝殺「你死我活」，導致彼此互不往來，大家原本就是好兄弟姊妹，在同一個圈子努力打拚，也在各自的選區互相幫忙，這是好事，不需要被過度放大解讀。邱強調，最重要的還是把自己工作做好，爭取市民朋友的認同，這才是關鍵。

立委許智傑（左）今稱湧言會議員黃飛鳳（右）表態挺他選市長。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑（中）今稱湧言會議員黃飛鳳（右）表態挺他選市長。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑（中）今拋出同屬湧言會議員林智鴻（左）、黃飛鳳（右）表態挺他選市長。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑（左一）今稱湧言會議員黃飛鳳（右一）表態挺他選市長。圖／許智傑辦公室提供
湧言會 許智傑 邱議瑩 高雄市 賴瑞隆 林岱樺

