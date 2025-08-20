快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
823重啟核三公投將近，桃園市長張善政今強調，台灣能源政策隱憂重重，亟需重新思考，否則錯誤能源政策，必然導致國力衰敗。記者朱冠諭／攝影
823重啟核三公投將近，桃園市長張善政今強調，台灣能源政策隱憂重重，亟需重新思考，否則錯誤能源政策，必然導致國力衰敗。記者朱冠諭／攝影

823重啟核三公投將近，能源議題備受關注，日前丹娜絲颱風也吹出光電板問題。桃園市長張善政今強調，台灣能源政策隱憂重重，亟需重新思考，除桃園將全面禁止在山坡地、敏感區與抗爭區設置光電板，也呼籲中央擬定完整戰略，否則錯誤能源政策，必然導致國力衰敗。

張善政在臉書發文表示，近來颱風接連侵襲台灣，造成大規模光電板受損，光電板斷裂掀飛、布滿海岸，畫面怵目驚心，原先象徵綠能的光電板，在強颱下成了潛在的風險，凸顯中央能源政策忽視台灣颱風頻繁的現實。

張善政表示，面對挑戰，桃園開始思考地方能發揮的角色，率先檢討太陽能電廠的設置標準及能源議題，並於上周召開「再生能源及儲能設備發展策略」專家會議，會中專家建議市府建立地方的桃園太陽能建置指引，為光電發展設下門檻與安全機制。

張善政強調，市府立場非常明確，山坡地、敏感區與抗爭區全面禁止，僅支持屋頂型及有限度地面型案場，並要求颱風季固定強化；至於大規模設置，原則上不支持，若有相關計畫，必須經過更嚴格審查，避免造成另一場環境災難。

張善政說，桃園既是全國電力供應的核心，也是承擔環境風險的前線，2024年桃園用的電量達到295億度，其中六成以上供應工業需求；發電量則達456億度，自給率超過150%，桃園發出的電遠遠超過市民與產業的需要。

能源結構方面，桃園發電主要依賴大潭電廠，單一電廠就占全市8成發電量，市內加上鄰近的火力發電廠，每年會排放近1900公噸氮氧化物，對空氣品質與市民生活造成衝擊，凸顯現有能源政策與環境永續的矛盾。

張善政表示，隨著AI產業推動，預估台灣2028年的用電需求將再增2百萬瓩，對發電、輸電系統造成愈來愈大的壓力，儘管白天時光電可供應近四分之一電力，但在夜間，電力缺口只能靠燃氣補足，極端高溫或機組跳脫時，缺電風險立刻升高，遑論未來躉購制度退場後，光電成本將比平均電價高出1.4倍，發展恐難延續。

「再生能源必然是未來，但不能僅靠補貼，更需要市場機制與技術創新，如智慧儲能、小型水力、虛擬電廠等等，才能兼顧穩定供電與減碳。」張善政表示，這些解方桃園都已經在做，但地方的努力無法解決能源配比失衡的結構性問題。

「我並非危言聳聽，錯誤的能源政策，必然導致國力的衰敗。」張善政表示，當國際關稅挑戰與AI高耗能需求同時來襲，要再次呼籲中央，能源政策必須兼顧穩定供電、環境永續與產業需求，台灣不需要片面的補貼，而是一套面對未來十年、二十年挑戰的完整能源戰略，唯有務實檢討政策、拓展能源選項，中華民國才有國力在變化詭譎的國際情勢中走得更長遠、更穩健。

張善政 光電板 能源政策 丹娜絲颱風

延伸閱讀

桃園推全新火災預警系統 通報時效從30分鐘大幅縮短至10分鐘

普渡愛心！桃園19間宮廟攜手捐物資 分享10萬公斤食物暖助15萬人

大溪老街中正公園步道遊戲場整建完成 張善政宣布22日開放

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

相關新聞

蘇巧慧慘了？徐國勇將接民進黨秘書長 稱「黨內初選一定公平」

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇過去部長任內，因警察人事問題，與時任行政院長蘇貞昌多有摩擦，黨秘書長主責縣市...

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，被視為民進黨主席賴清德向英系釋權。徐國勇今天表示，他自己是謝系出身，姪女徐佳青是其...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

【重磅快評】就安基金隨便花 檢調讓小花媽歲月靜好？

國民黨爆料「零日攻擊」導演羅景壬團隊三年間獲勞動部就業安定基金２８７２萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，不符基金使用目的，且採...

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，北市副市長李四川昨也首度鬆口，表示如果明年要他承擔，他不排斥選新北。今天北市長...

【重磅快評】萊爾校長邀徐國勇上車 蘇巧慧瑟瑟發抖？

726大罷免大失敗，民進黨前秘書長林右昌請辭，內政部前部長徐國勇今天證實將接棒，他強調「戰士沒有選擇戰場的權利。」看到「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。