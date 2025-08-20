颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

823重啟核三公投將近，能源議題備受關注，日前丹娜絲颱風也吹出光電板問題。桃園市長張善政今強調，台灣能源政策隱憂重重，亟需重新思考，除桃園將全面禁止在山坡地、敏感區與抗爭區設置光電板，也呼籲中央擬定完整戰略，否則錯誤能源政策，必然導致國力衰敗。

張善政在臉書發文表示，近來颱風接連侵襲台灣，造成大規模光電板受損，光電板斷裂掀飛、布滿海岸，畫面怵目驚心，原先象徵綠能的光電板，在強颱下成了潛在的風險，凸顯中央能源政策忽視台灣颱風頻繁的現實。

張善政表示，面對挑戰，桃園開始思考地方能發揮的角色，率先檢討太陽能電廠的設置標準及能源議題，並於上周召開「再生能源及儲能設備發展策略」專家會議，會中專家建議市府建立地方的桃園太陽能建置指引，為光電發展設下門檻與安全機制。

張善政強調，市府立場非常明確，山坡地、敏感區與抗爭區全面禁止，僅支持屋頂型及有限度地面型案場，並要求颱風季固定強化；至於大規模設置，原則上不支持，若有相關計畫，必須經過更嚴格審查，避免造成另一場環境災難。

張善政說，桃園既是全國電力供應的核心，也是承擔環境風險的前線，2024年桃園用的電量達到295億度，其中六成以上供應工業需求；發電量則達456億度，自給率超過150%，桃園發出的電遠遠超過市民與產業的需要。

能源結構方面，桃園發電主要依賴大潭電廠，單一電廠就占全市8成發電量，市內加上鄰近的火力發電廠，每年會排放近1900公噸氮氧化物，對空氣品質與市民生活造成衝擊，凸顯現有能源政策與環境永續的矛盾。

張善政表示，隨著AI產業推動，預估台灣2028年的用電需求將再增2百萬瓩，對發電、輸電系統造成愈來愈大的壓力，儘管白天時光電可供應近四分之一電力，但在夜間，電力缺口只能靠燃氣補足，極端高溫或機組跳脫時，缺電風險立刻升高，遑論未來躉購制度退場後，光電成本將比平均電價高出1.4倍，發展恐難延續。

「再生能源必然是未來，但不能僅靠補貼，更需要市場機制與技術創新，如智慧儲能、小型水力、虛擬電廠等等，才能兼顧穩定供電與減碳。」張善政表示，這些解方桃園都已經在做，但地方的努力無法解決能源配比失衡的結構性問題。

「我並非危言聳聽，錯誤的能源政策，必然導致國力的衰敗。」張善政表示，當國際關稅挑戰與AI高耗能需求同時來襲，要再次呼籲中央，能源政策必須兼顧穩定供電、環境永續與產業需求，台灣不需要片面的補貼，而是一套面對未來十年、二十年挑戰的完整能源戰略，唯有務實檢討政策、拓展能源選項，中華民國才有國力在變化詭譎的國際情勢中走得更長遠、更穩健。