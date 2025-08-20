高雄初選「大賴挺小賴」傳聞不斷 邱議瑩求證賴總統「絕對沒有」

民進黨高雄市長提名四搶一，近來地方出現「大賴挺小賴」、「許智傑被勸退」等傳聞，立委邱議瑩今天表示，她私下跟賴清德總統求證過，總統說他尊重高雄初選，不會介入、也不會指定人選，所以「絕對沒有大賴支持小賴這件事情」，許智傑也大動作澄清，破除勸退謠言。

立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑爭取高雄市長提名，邱議瑩沒有特定派系，林岱樺是正國會，賴、許則同屬新潮流系，近來地方不斷出現賴清德支持賴瑞隆（大賴挺小賴）之說，另傳出新系高層出面勸退許智傑，有意整合單一人選應戰。

邱議瑩今天下午與媒體茶敘，針對雙賴之間的關係，邱明確表示，「沒有大賴支持小賴這個事情」，每個候選人都會營造誰跟誰好，她比較不擅於這樣做，猶如陳其邁是否真的支持她，相信大家心裡都很清楚，但她不會刻意去講。

邱議瑩說，她跟賴總統1996年一起當國大代表，兩人交情超過30年，「老實講，兩人交情一定比小賴跟大賴交情深」，賴總統對她有一定信任，如前年競選中派她去美國兩次，這是最好的例子；她曾私下跟總統見面聊過，有關地方一直有人放這個風聲，賴說絕對沒有這回事，他尊重高雄市的初選制度，不會介入、也不會去指定人選，所以沒有所謂大賴支持小賴這件事情。

邱議瑩被媒體問及，新系是否真的要把許智傑整合掉？邱議瑩反問媒體「你們覺得有可能嗎？」許智傑最近做很多廣告、看板，看起來應該沒有被整合。據她了解，許智傑對於有人一直放話說他退選一事很不開心，所以用很大動作去澄清，透過電視廣告或看板，破除被勸退的謠言。

邱議瑩強調，菊姐（陳菊）是她的學習對象，會成功是具有大姊大性格，會當桶箍、很會照顧人，所以她當市長時，高雄沒有其他派系，只有「高雄隊」，她想學習這樣的領導風格；目前看來她是各派系的最大公約數，也常跟新系聯繫，繼續尋求更多人支持。