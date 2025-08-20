中常委關切黨主席改選 林寬裕：朱立倫交棒心願未變

國民黨主席10月改選，不少中常委關心主席人選等議題，文傳會主委林寬裕今天說，黨主席朱立倫已多次提到，希望順利交棒的心願不會改變。國民黨有很多傑出人才可以承擔大任，很多有志一同的黨員會努力撐起國民黨。

國民黨主席選舉預計10月18日投票，朱立倫近日不斷強調順利交棒的心願不變，但也傳出，呼聲極高的台中市長盧秀燕可能不會參選。未來由誰帶領國民黨，成為近日黨內討論的焦點。

林寬裕下午在國民黨中常會後受訪表示，中常委關切，盧秀燕若不參加黨主席選舉，朱立倫是否可能競選連任，但朱立倫先前已多次提到，希望可以順利交棒的心願不會改變。

林寬裕說，國民黨有很多傑出人才可以承擔大任，很多有志一同的黨員會努力撐起國民黨。

媒體追問，前國民黨副主席郝龍斌、嘉義市長黃敏惠被點名是適任人選，林寬裕回應，黨內有很多能力及經驗傑出的人才，足以領導國民黨，「朱立倫交棒的心願沒有任何改變」。

此外，屏東縣長周春米質疑重啟核三公投等於是變相霸凌屏東人，國民黨發言人鄧凱勛表示，周春米可能沒有看到民調數據，民調顯示屏東人多數支持核三延役。民意在哪裡，政治人物就應該往那個方向努力。