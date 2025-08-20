財產申報不實監院重罰2千萬 前立委蘇震清喊冤：為什麼罰這麼重？

前立委蘇震清擔任立委期間因財產申報不實，遭監察院開罰，卻每件重罰百萬元，累計罰金約2000多萬元，遭送行政執行署屏東分署、台北分署執行，蘇震清今喊冤，「為什麼都處罰我這麼重？」認為遭打壓、不公平，屏東分署今再通知蘇震清協商繳納罰款。

蘇震清說，他當立委時，有借用助理的帳戶未申報，但借用助理帳戶這部分有查清楚未違法，但因此漏報財產，依法追查五年的漏報情形。

蘇震清說，監察院依法追查5年漏報情形，但為什麼屏東分署3案，另2案卻在台北分署，「ㄧ樣都是監察院的處分案件，為什麼要分兩個執行署？」，他都在屏東，他也曾跟台北分署申請，希望能兩案合併在屏東分署處理，但被台北分署拒絕。

蘇震清不滿的說，他沒有違法，他只是漏報，助理也不曉得，沒有去申報，「漏報我接受，為什麼漏報要這樣罰？每筆都是好幾百萬的罰款，我無法接受」。

「為什麼把我處罰那麼重？我也覺得莫名其妙」蘇震清說，每次都開罰好幾百萬元罰款，這是漏報，不是什麼隱匿財產、財產來源不明。

蘇震清說，他遭裁罰後提出申訴也沒有用，依法移送行政執行署，但為什麼卻是台北、屏東，兩地方裁罰案，難道不能一起嗎？百思不解，他也有提出申請，台北分署不准，他是屏東人，「要糟蹋我也不用這樣」。

被罰多少錢？蘇震清說，實際金額他忘記，但每年都是一筆好幾百萬，他很納悶，助理沒申報，我也不怪助理，助理也不曉得，他是借用別人帳戶去做另外理財，也都查得清清楚楚，他沒有財產來源不明，也沒有什麼不法，只是漏報，願意接受處罰，他是民意代表，當議員6年，立委16年，早就查得清清楚楚。

蘇震清說，事情發生都發生了，申訴過了，打行政訴訟也沒用，讓他百思不得其解，「為什麼一次就給我開罰好幾百萬，真是不教而殺為之虐」。

蘇震清說，民意代表財產申報本來是應該做的，陽光法案也樂意接受，但他氣得就是，為什麼不能合併一起在屏東執行，他無奈說，真的很不公平，「我都退出政治了」。

據了解，屏東分署強制執行金額800多萬，台北分署部分是1200多萬元，全部都是被監察院裁罰財產申報不實開罰。屏東分署從去年3月起通知蘇震清協商如何繳罰款，已經協商7次，今天執行署通知他協商，還一度傳出他若還不出來就要遭管收，後來澄清非事實。

蘇震清今到行政執行署屏東分署協商時，現場發生爭執聲音。據了解，依法規定，欠款最多只能分72期，雙方仍在協商。