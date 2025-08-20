接民進黨秘書長未列入內閣改組名單 前內政部長徐國勇還原始末

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
前內政部長徐國勇受賴清德總統邀請出任黨秘，未列內閣改組名單。民進黨／提供
身兼民進黨主席的賴清德總統20日於民進黨中常會宣布，由前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長。適逢內閣改組時機，外界關注，徐國勇為何沒有成為這一波內閣改組的新閣員？徐國勇表示，戰士沒有選擇戰場的權利，當賴總統徵詢他來擔任黨秘書長，他就一口答應說「好」。

對於徐國勇接任民進黨秘書長，賴總統表示，徐國勇的從政經歷非常完整，當過市議員、立委到內政部長，也擔任過律師、行政院發言人和政論節目主持人，未來能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的溝通，將是全方位的秘書長。

至於過去有擔任內政部長的經歷，為何選擇接任黨秘書長，沒有成為這一波內閣改組的新成員？徐國勇表示，其實擔任哪個職務，對他來講，他個人覺得不是很重要的，因為主要是看他能夠做什麼，整個政治肯定是要慢慢往前走，這是他的考量。

徐國勇直言，大家知道行政院長卓榮泰是他的高中同學，可能會想說奇怪，他同學為什麼沒有找他加入內閣改組。賴總統有整體的考慮，找他來當黨秘書長，他責無旁貸。戰士沒有選擇戰場的權利，明知道這個戰場是最危險的，另一個戰場比較安全，可是當被將軍派去戰場時，不能這樣挑選。

徐國勇認為，依照這樣的戰略思維，其實每一個地方都很重要，他就職不會去考慮戰場的危險或安全。所以當賴總統徵詢他來擔任黨秘書長，他就一口答應說「好」。他並未考慮為什麼不給他另外一個工作，他也沒有詢問還有沒有其他工作。

還原賴總統對他的邀約，徐國勇說，賴總統是先請辦公室主任打電話給他，原本他都習慣不接陌生電話，剛好那天看到兩通未知來電，詢問之下才知道是總統辦公室的號碼，他就趕忙連絡上賴辦那邊。賴總統在電話中，請他提供針砭時事的建言，並開口邀請他來政府機關，大家一起來工作。

