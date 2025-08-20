為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川昨也首度鬆口，表示如果明年要他承擔，他不排斥選新北。今天北市長蔣萬安被問要不要為愛放手？蔣一臉捨不得的表情，受訪時，連說至少六次謝謝。圖／北市府提供
民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，北市副市長李四川昨也首度鬆口，表示如果明年要他承擔，他不排斥選新北。今天北市長蔣萬安被問要不要為愛放手？蔣一臉捨不得的表情，受訪時，連說至少六次謝謝。

蔣萬安今天下午主持公安督導會報，公安會報由蔣萬安主持，副市長張溫德等人出席，李四川今天並未出席會議。

對於李四川昨天首度鬆口不排斥明年選新北，國民黨議員游淑慧等人喊話蔣萬安應該要為愛放手，由於過去蔣萬安被問李四川是否選新北時，蔣總愛唱二姐江蕙的「甲你攬緊緊」，不過蔣今天被問要不要為愛放手？蔣萬安僅回應謝謝，媒體接著追問，「行政院長卓榮泰要你慢慢來，多學習」，蔣萬安也僅謝謝回應。

蔣萬安今天下午主持公安督導會報，公安會報由蔣萬安主持，副市長張溫德等人出席，李四川今天並未出席會議。記者林麗玉／攝影
