為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，北市副市長李四川昨也首度鬆口，表示如果明年要他承擔，他不排斥選新北。今天北市長蔣萬安被問要不要為愛放手？蔣一臉捨不得的表情，受訪時，連說至少六次謝謝。

蔣萬安今天下午主持公安督導會報，公安會報由蔣萬安主持，副市長張溫德等人出席，李四川今天並未出席會議。