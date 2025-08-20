新北民進黨團提案普發4.6萬 藍：中央還新北2500億可發5萬

中央普發現金不少人期待，新北市議會民進黨團今天在議會臨時會提案，總召廖宜琨指出，新北市淨資產1800餘億元，可普發每個市民4萬6000元，並同時要求組成振興新北產業復甦普發現金小組，不過國民黨市議員林國春表示，中央欠新北2500億元，如果中央先把錢還給新北，可以加碼到5萬元。議長蔣根煌裁示兩案送市府研究辦理。

廖宜琨說，根據黨團計算，新北市整體淨資產扣掉負債後去年增加1724億元，加上去年超收62億、未執行歲出預算94億共計有1880億元，提案要求市府普發4萬6000元。

不過國民黨新北市議員林國春認為，新北市府沒有欠中央，但中央欠新北很多，新北從升格至今，至少欠新北2500億元，如果中央把這些錢還給新北，普發五萬都可以。

林國春說，中央不曉得把這些錢花到哪裡，台南風災還在跳大罷免舞，呼籲民進黨政府將心比心。

議長蔣根煌裁定，兩案都送新北市政府研議辦理。