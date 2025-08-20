聽新聞
0:00 / 0:00
「心中第一人選」徐國勇接任民進黨秘書長 賴清德聽1句話感動
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇是他心目中第一人選，本來也不確定徐會不會答應，畢竟他現在主持節目，過著幸福快樂的日子，但打電話邀請後，徐只說「戰士沒有選擇戰場的權利」，令他相當感動。
賴清德指出，相信大家都很熟悉徐國勇，他的從政經歷非常完整，當過市議員、立委到內政部長，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，將是全方位的秘書長。未來他將能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的向黨內溝通，以及對社會宣傳，相信未來更能夠帶領黨深耕基層，並與地方黨公職通力合作，發揮最好的力量。
徐國勇表示，他會以中華民國台灣為最大公約數，讓台灣這塊土地繼續往前進，黨務系統對他而言是既熟悉又陌生，畢竟他過去從未參選過中常委、中執委，連黨代表都沒選故過，首要任務就是要熟悉黨務。
徐國勇指出，選舉只有一個字，就是要贏，不管備戰2026年地方選舉、2028年大選，就是要贏。未來民調專家鄭俊昇將擔任副秘書長，補足他不擅長的地方，這個人事案確定了，期待所有工作人員一起合作。
徐國勇說，在野黨合理的監督要聆聽，但反對黨也必須忠誠，若有不合理指控，該反駁之處，他也會不客氣回應，不過更期待的是，能和在野黨手拉手，一起往前走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言