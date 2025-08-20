「心中第一人選」徐國勇接任民進黨秘書長 賴清德聽1句話感動

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇是他心目中第一人選，本來也不確定徐會不會答應，畢竟他現在主持節目，過著幸福快樂的日子，但打電話邀請後，徐只說「戰士沒有選擇戰場的權利」，令他相當感動。

賴清德指出，相信大家都很熟悉徐國勇，他的從政經歷非常完整，當過市議員、立委到內政部長，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，將是全方位的秘書長。未來他將能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的向黨內溝通，以及對社會宣傳，相信未來更能夠帶領黨深耕基層，並與地方黨公職通力合作，發揮最好的力量。

徐國勇表示，他會以中華民國台灣為最大公約數，讓台灣這塊土地繼續往前進，黨務系統對他而言是既熟悉又陌生，畢竟他過去從未參選過中常委、中執委，連黨代表都沒選故過，首要任務就是要熟悉黨務。

徐國勇指出，選舉只有一個字，就是要贏，不管備戰2026年地方選舉、2028年大選，就是要贏。未來民調專家鄭俊昇將擔任副秘書長，補足他不擅長的地方，這個人事案確定了，期待所有工作人員一起合作。

徐國勇說，在野黨合理的監督要聆聽，但反對黨也必須忠誠，若有不合理指控，該反駁之處，他也會不客氣回應，不過更期待的是，能和在野黨手拉手，一起往前走。