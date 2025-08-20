【重磅快評】就安基金隨便花 檢調讓小花媽歲月靜好？

國民黨爆料「零日攻擊」導演羅景壬團隊三年間獲勞動部就業安定基金２８７２萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，不符基金使用目的，且採開口合約遭審計部認定「難以驗核履約結果」，勞動部表示年初就認定有問題，已提精進改革。很明顯的是，這些案子的「案發」時間都在前部長「小花媽」許銘春任內，勞動部只敢點到為止，但檢調有什麼理由不敢動？

勞動部北分署去年發生霸凌案並衍生就安基金濫用爭議被審計部盯上，查核發現有５１７４萬元支出與就安基金設置目的、用途不符。其中，１１１至１１３年度拍攝的勞動節主題影片均未依法招標問題最大，勞動部直接洽詢該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，矛頭指向「零日攻擊」導演羅景壬團隊。

勞動部和羅景壬都有回應，勞動部稱已於今年１月提出精進改革報告，後續也依照審計部建議，１１４年度起，活動、設計、影片及文宣製作等項目不再以開口契約方式辦理，依個別業務需求，採專案簽辦採購方式招標，勞動部也為此召開考績會懲處相關人員。羅景壬回應，自己從事的是純商業廣告拍攝，「不分黨派，負起社會責任，是我的信仰」。

羅景壬的回應很文青，但沒有回答為何他能拿到根本不符合就安基金使用目的及用途的鉅額補助？為何勞動部連續三年違反常規以開口合約把勞動節主題影片拍標案直接給他，而不是同業雨露均霑？從按讚數來看，羅景壬團隊或許擅長拍選戰文宣，但對勞動節議題銓釋的能力似乎一般般，何能獨獲青睞？

勞動節主題影片拍攝標案甲乙方說法恐怕都無法說服外界，其中有沒有不可告人之處，值得探究。奇特的是，羅景壬團隊連續三年拿勞動節主題影片拍攝標案，正是勞動部前部長許銘春擔任部長期間，或許洪申翰去年底才上任，對此案來龍去脈並不清楚，但許銘春掌勞動部逾６年，長期管理逾２００億元規模的就業安定基金，絕對無法卸責。

許銘春對羅景壬連續三年拿到勞動節主題影片拍攝標案沒有保持沉默的另一個理由是，在謝宜容霸凌案爆發後，她也一併被北市議員鍾小平告發與謝涉嫌貪汙，鍾指許的演唱會挪用就業安定基金，謝當過許的秘書，許出訪伴手禮費用疑似從北分署宣導品禮盒採購項目支出。結果謝宜容涉貪汙案部分都起訴了，北檢只說不排除未來視案件需要傳喚許到案說明，卻從未傳訊。

期間許銘春曾喊冤並赴民進黨廉政會說明，表示後悔參加高雄市長初選，已暫停初選腳步；廉政會主委邱駿彥表示，審計部報告有５０００多萬元不符合就安基金使用，但審計部也沒有特別明指何人使用，所以才要請許銘春到廉政會說明。許銘春說爭議來自初選，廉政會說審計部沒有說何人指使，雙方套招一番，也就沒有下文了。

但謝宜容霸凌案引發社會怒火，監察院查出謝涉及濫用就業安定基金、侵占公有財物及未依法令規定辦理採購案等違失，除通過彈劾並移送懲戒法院，就安基金濫用部分還由審計部於年初移交新北地檢署偵辦；昨天更有媒體人更爆料，勞動部搬家喬遷典禮的宣導品採購宣導品沒有用完，變成部長室的個人公關品，後來不知去向，這半年多來，檢調都沒動作，呼籲新北檢別吃案。

許銘春雖退出高雄市長初選，但從霸凌案、演唱會、拍攝宣導片等，幾乎勞動部的爭議案件都會扯到她，但社會喧騰大半年，北檢簽分被告、新北檢也收到審計部的移送案件，許銘春依然歲月靜好，這不禁讓人想起北檢偵辦超思進口蛋弊案，立委２０２３年９月向北檢告發，檢調直到２０２４年９月才約談，後來又沉寂快一年，司法果真是看顏色辦案？