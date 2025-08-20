聽新聞
因應「台灣有事」簽署備忘錄？ 日台交流協會發聲否認
日本讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本與台灣去年底由日台交流協會和台日關係協會為代表，簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本；日台交流協會今（20日）答覆本報詢問表示，這是為促進日台雙方有權限的當局根據出入境管理法令有效執行職務，目的為協助出入境管理事項的情報共享；該合作備忘錄並非針對所謂的「台灣有事」而設想。
我外交部昨晚間表示，台灣與日本國民情感友好深厚，人員互動頻密，2024年台日國民互訪已逾732萬人次，雙方在入出境管理的合作更顯重要；為此雙方於去年12月18日簽署「台日入出境管理事務資訊共享合作備忘錄」，就入出境管理相關事項深化合作；不過，台日間並沒有針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，我國也未單方面對外提供相關資訊。
