「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新任秘書長徐國勇。記者許正宏／攝影
內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，被視為民進黨主席賴清德向英系釋權。徐國勇今天表示，他自己是謝系出身，姪女徐佳青是其他派系，他們家族很多民進黨員，什麼系都有，如今就任秘書長不會考慮派系問題，會全力相挺黨主席賴清德。

徐國勇指出，過去擔任行政院發言人、內政部長，都是一個人上任，沒有帶任何人過去，無所謂派系問題，被外界歸類為英系，好像也是突然之間的事。

徐國勇說，他從事政治工作是因為「謝系大師兄」卓榮泰，所以很自然被歸類為謝系，然而他們家族裡面什麼系都有；後來蔡英文當總統時，為了全力挺蔡總統，所以應該可以講是「挺英系」，現在賴清德當總統，他一樣要全力相挺。

徐國勇說，賴清德擔任民進黨立院黨團幹事長時，他在當立委，賴清德很多記者會也都會找他一起開，不會考慮派系問題，現在也一樣，中央黨部每個都是最好的黨員、工作人員。

外傳主持政論節目年薪高達800萬元，接任秘書長後「薪情」大不如前，徐國勇說，他以前當律師薪水更高，主持政論節目行情大家都知道，一定是比當部長高好幾倍，現在當秘書長，薪水待遇又不如當部長時；但錢不是重點，要有熱誠、興趣比較重要。

徐國勇 賴清德 民進黨 蔡英文

