蘇巧慧慘了？徐國勇將接民進黨秘書長 稱「黨內初選一定公平」

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，徐國勇過去部長任內，因警察人事問題，與時任行政院長蘇貞昌多有摩擦，黨秘書長主責縣市長提名作業，未來是否影響蘇巧慧備戰新北市長初選，引發關注。徐國勇今天表示，他不會以私害公，請大家各憑本事，初選一定公平、公正、公開。

徐國勇指出，大家只看到他和蘇貞昌不合的地方，卻沒看到他們其實有很多特別合的地方，夫妻都會吵架、牙齒都會咬到舌頭，他和蘇貞昌有不一樣意見，但不能說不合；過去他主持政論節目，也多少次讚揚蘇貞昌政績。

徐國勇說，黨內有不一樣意見，這就是民進黨最可愛的地方，未來他主責提名、黨內初選作業，一定秉持公平、公正、公開原則，任何人只要取得參選資格，他一定盡力輔選。

【中央社／台北20日電】

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會正式宣布，由前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長。賴清德說，徐國勇從政經歷完整，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，將會是全方位的秘書長。

726首波大罷免失利，民進黨秘書長林右昌請辭，目前由黨副秘書長何博文代理秘書長。賴清德今天向黨內宣布新人事，由徐國勇接任黨秘書長。

賴清德說，相信大家都很熟悉徐國勇，徐國勇從政經歷非常完整，當過市議員、立委到內政部長，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，「將是全方位的秘書長」。

賴清德表示，徐國勇擔任過律師、行政院發言人和政論節目主持人，十分了解社會輿情脈動，未來將能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的向黨內溝通，以及對社會宣傳。

賴清德說，徐國勇從基層做起的經歷，懂得洞察社會民情，也非常清楚地方脈絡與生態，他相信徐國勇未來更能夠帶領黨深耕基層，並與地方黨公職通力合作，發揮最好的力量。

賴清德表示，希望全體中央黨部人員可以與徐國勇秉持黨的精神，堅守黨的價值，一起為台灣民主、自由加油努力，讓國家更進步、社會更團結。