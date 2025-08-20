快訊

陳盈助捐300萬給柯文哲引發熱議 小商人：沒必要過度妖魔化陳董

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台北地院審理京華城等案昨開庭，傳喚嘉義知名「博奕教父」陳盈助（左）機要邱清章（右）作證。圖／聯合報資料照片

台北地院審理京華城等案昨開庭，傳喚嘉義知名「博奕教父」陳盈助機要邱清章作證。邱證稱，陳盈助對台大醫有特殊情感，柯是台大醫生，私人捐款300萬元給柯，引發熱議；網紅「小商人」臉書貼文，「沒必要過度妖魔化陳董事長，這次也是很衰，只捐個300萬就被架在火上烤，也是始料未及」，引發網友討論。

「小商人」說，「陳董事長（陳盈助）現在大部分事業都在海外，都是合法有牌照的，國內都做房地產居多。政治攻防收錢問題之類的我認為沒關係，但是沒必要過度妖魔化陳董事長。

每次選舉嘉義市這個地方，我估計是地靈人傑，全台各路政要都會來，請陳董事長支持幫忙，他也很阿莎力來者不拒。這次也是很衰，只捐個300萬就被架在火上烤，也是始料未及。章哥（台語發音江哥）是管家，處理陳董事長大小事，不是什麼白手套。話好好講，不要到時候迴力鏢彈到自己才喊懶覺痛。」

有網友說，「很久以前，我們家第一次買自己的房子...陳董請人幫忙找搬家公司幫忙，也關心我們起居需要，是個重情義前輩，所以他是真的有需求就會幫忙...不是典型政治金主，他自己也不喜歡碰。柯P長期站道德至高點，以清簾、公開、透明自居，口無遮攔的攻擊他的政敵...結果他其實也是做同樣政治行為，平常高高在上太覺得幫他的人都應該的，自己太「大型」把幫助他的人都牽扯進來，我覺得這是為什麼大家要把這些事拿出來鞭的主因。」

另有網友說，「事實證明，只要沾染到民眾黨就會有衰洨事情發生；之後要捐款之前一定要大張旗鼓開個記者會，詔告天下：這個是政治獻金，請民眾黨按規定辦事，不要到時候錢拿了，罪卻要我揹，有夠衰洨」，「如果柯文哲一開始沒有站在道德高點喊清廉、公開、透明，沒有拿去嘲諷其他人，如果小草們沒有幫柯文哲背書絕對沒有拿錢！或許就不會被死咬的這麼緊。」

捐款 嘉義 柯文哲 民眾黨 政治獻金

