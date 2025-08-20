立院三讀災後特別條例經費600億元 賴總統盼預算盡速審過

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統20日於民進黨中常會表示，有關「災後復原重建特別條例」草案三讀，感謝民進黨立院黨團提案，將經費上限由560億元，增加為600億元。行政院會盡快將災後復原重建特別預算案送到立法院，請立院盡速審議通過，讓資源落實在地方。

賴總統表示，上個月，丹娜絲颱風及728豪雨，造成中南部嚴重的災情，行政院以最快時程提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，送交立法院審議，感謝朝野立委不分黨派的支持，也以最快速三讀通過。

賴總統說，特別感謝民進黨立院黨團的提案，以民眾的生活為最優先，力挺災民度過難關，經費上限由560億元，增加為600億元，為災區的重建，提供更堅實直接的依靠。

他提到，昨日，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所，召開第八次工作會議，針對災民的調查與實地現場場勘大致完成，當前調查，需要政府協助的6,559間民房損戶，政府已經調度、媒合281家廠商，並從各地持續派遣工班、洽詢有意願廠商，目前已經至少有超過3,300戶完成媒合，已經超過半數。

賴總統表示，目標是在9月底完成全部受災戶的媒合，盡全力完成修繕工作。環境部也在上周末成立災後復原南部辦公室，強化廢棄物清理以及環境復原工作。而屋損家園復原慰助金發放進度，在中央地方通力合作之下、假日也不停歇處理，申請案件已超過37,000件，截至昨日核發超過七成。

賴總統指出，接下來，行政院會盡快將災後復原重建特別預算案送到立法院，請民進黨立法院黨團盡速審議通過，讓資源落實在地方。他也感謝中央黨部跟各縣市地方黨公職幫忙募集物資，以及組隊分別到各災區援助災後復原與家園清理工作。

賴總統提到，災後重建工程是一條艱辛而漫長的路，希望民進黨所有黨公職能繼續與政府攜手努力，團結一致，一起協助災區的民眾可以早日回復正常的生活。

豪雨 民進黨 立法院

川普重返白宮後狂掃逾1億美元債券 當了總統繼續累積個人財富

