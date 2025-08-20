經濟部長郭智輝快樂宴爭議 北榮院長陳威明還原當時情形

根據民視報導，經濟部長郭智輝遭台北市議員侯漢廷指出，在川普對等關稅公布當天邀約快樂宴，下午4點40分還沒下班就到飯店，停留3個小時。不過，當天同時在場的台北榮總院長陳威明今表示，他記得郭智輝當天晚到，簡單講幾句話之後，就開始接電話，大概待30分鐘左右就離開了。

陳威明表示，他今天在開刀房開刀接到媒體的電話，問到這件事情，下刀以後他傳訊息給來電的媒體記者，他覺得如果迴避不回應，對不起自己的良知，所以用簡訊回覆如下。

陳威明說，「當我們快樂在一起」是幾年前由發起人取的名字，已經成立好幾年，參加者包括翁啓惠院長，台大楊泮池校長、台大、榮總、國防、北醫體系、亞東等幾家北區醫院的院長及幾位副院長的聚會，大家輪流做東，另外還有幾位企業界的董事長，都是和我們沒有任何利益的衝突的企業，有幾位董事長在疫情期間還幫助過醫界，例如台達電捐贈防疫艙門、防疫消毒燈等，我們心存感恩。

陳威明說，這個聚會不談政治，不分藍綠，都是在談醫界的彼此的合作、對健保制度的看法、醫界如何和國家產業界合作，也讓我們更了解生技產業發展的趨勢，郭智輝部長在沒有當部長前就已經在我們群組裡面，8月1日吳明賢院長升任台大醫學院院長，余忠仁院長升任台大醫院總院院長，是當天餐會的主要原因。

陳威明指出，台大、榮總關係良好，他特別前往祝賀，希望能加深日後的合作，他記得部長郭智輝當天晚到，簡單講幾句話之後就開始接電話，大概待30分鐘左右就離開了，他自己因為醫院公務非常繁忙，對兩位台大院長表達祝賀之後，也在8點前離開，回到醫院繼續處理公務，這就是他認知當天晚上的狀況。