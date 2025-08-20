【重磅快評】萊爾校長邀徐國勇上車 蘇巧慧瑟瑟發抖？

快訊

聯合報／ 主筆室
內政部前部長徐國勇（左）將出任民進黨秘書長，但他當年與行政院前院長蘇貞昌（右）的心結也再度浮上檯面，恐牽動2026新北市長黨內初選。圖／聯合報系資料照片
726大罷免大失敗，民進黨前秘書長林右昌請辭，內政部前部長徐國勇今天證實將接棒，他強調「戰士沒有選擇戰場的權利。」看到「萊爾校長」賴清德邀請徐國勇上車，行政院前院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧內心可能抖了一下；徐國勇與蘇貞昌不合是政壇公開的秘密，民進黨新北市長黨內初選夾雜新仇舊恨，幕後比幕前吸睛。

賴清德2017年組閣，當年他與行政院秘書長卓榮泰、行政院發言人徐國勇的搭檔，被監察院長陳菊戲稱「薯條三兄弟」，足見情誼深厚，結局卻是2018年九合一大敗，賴清德請辭下台，兄弟離異堪比「桃園三結義」。這次賴清德再度延攬徐國勇，「三兄弟」組合重出江湖，徐國勇已請辭民視「全國第一勇」主持工作，22日播出最後一集後，預料將無縫接軌23日大罷免的政局，但這樣的人事布局似乎已為大罷免結局提前劇透。

賴清德2019年下台後，由蘇貞昌回鍋組閣，徐國勇留任內政部長，卻掀開「院長鬥部長」篇章；當時總統是蔡英文，蘇貞昌大權一把抓，但徐國勇是英系紅人，蘇、徐常因警察人事開槓。2020年3月，內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將當時警政署長陳家欽函送法辦，蘇貞昌還重話批評徐國勇「不要來亂」，內鬥公開化；最後徐國勇先斬後奏以「健康因素」請辭，不久後又生龍活虎主持民視政論節目，令人嘆為觀止。

徐國勇「親賴、遠蘇」，他與賴清德關係友好、與蘇貞昌素有心結，這是民進黨內人盡皆知的事實；徐國勇當年請辭內政部長後，由林右昌接任要職，這次林右昌請辭民進黨秘書長，換成徐國勇接棒，兩人巧合地職務傳承。徐國勇今說，戰士沒有選擇戰場的權利，民進黨需要的時候，他就是要站出來。

歷史常是一連串意外的堆疊，「賴蘇徐林」四角關係牽動民進黨2026新北市長布局。蘇貞昌曾是賴清德的政治導師，但民進黨2019年總統初選，蘇貞昌選擇力挺蔡英文連任，從此確立「蔡蘇體制」，也讓賴清德苦吞下人生第一敗，當年的苦痛，賴清德一定牢記在心。如今，賴清德手握提名權、徐國勇是大選操盤手、林右昌是黨內勁敵，蘇家與黨內當今要角的江湖恩怨，讓蘇巧慧的參選之路充滿話題與變數，當年「蘇打勇」，現在是否變相「卡蘇」？

徐國勇戰力十足，擔任行政院發言人期間舌戰藍營，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天吐槽，賴清德找了「鬥雞型」秘書長，因應大罷免失敗；但徐國勇也不是勇到百毒不侵，徐國勇曾誤食有毒姑婆芋住院2天，被網友揶揄是「姑婆勇」，再神勇的人還是有阿基里斯腱罩門。

大罷免翻頁後，民進黨中央已然啟動2026戰鬥模式，徐國勇能言善辯，既有律師背景、又有主持人口才，加上隨時可起乩的民進黨政策會執行長王義川，「勇川」即戰力，顯示賴主席的狼性畢露，下一場大戰將狼煙四起。

不過，NCC前委員曾示警，「新政媒共生集團」已成台灣當今民主的重大威脅；徐國勇政媒兩棲，任意轉換身分，坐實這個警告成真。賴清德曾公開懇求蔡英文的網軍不要攻擊他，如今「國家級側翼」日益茁壯，不論對同志或敵人，未來問題可能更惡化。

徐國勇 賴清德 大罷免 蘇巧慧

