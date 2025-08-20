卓榮泰：明年總預算含AI新十大建設 發展機器人成台灣藍海

115年度中央政府總預算案即將出爐，行政院長卓榮泰今天透露台灣將啟動AI新十大建設計畫，採逐年規劃，首年經費與內容將於明年度總預算案呈現，盼接軌世界並連結尖端科技。他也說，發展機器人產業的藍海及民主產業供應鏈，台灣責無旁貸。

至於台美談判仍在進行中，卓說，已給率領談判團隊的行政院副院長鄭麗君空白假單，有需要隨時可飛美國，盼談判早日達成協議，爭取合理稅率且不疊加。另為加強產業支持，現已提出韌性特別條例修正案，再提出200億元支持產業，目前正送立法院審議，盼業界支持。

卓榮泰上午出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮。

卓榮泰致詞指出，除了引領國內經濟轉型，也須與世界接軌，台灣須在智慧製造領域扮演更積極角色，今日雙展合一就是要涵蓋智慧技術的生態鏈，將AI、機器人、智慧技術大匯流串連，讓彼此相互協力、精進發展，「台灣正站在浪頭上」。

他提到，美國總統川普日前發表AI行動計畫，國科會也提出台灣AI新十大建設計畫，預計明年起展開逐年規劃，首年經費與內容將於明年度中央政府總預算案公布時，能看見第一年的工作量與心血，盼接軌世界並連結尖端科技。

卓提到，政府已有充分計劃，現在是台灣機器人產業帶領台灣再一波智慧製造跟產業升級的絕好時機，包含台南柳營將作為核心基地，沙崙有智慧機器人研究中心，六甲有智慧機器人創新與應用發展中心，預算也將於明年啟動，「我們是在找紅海之外的藍海」。

卓說明，AI新十大建設分為智慧應用、基礎建設基盤、關鍵技術三大面向，關鍵技術包含矽光子、量子、機器人等，盼讓AI機器人成世界供應鏈樞紐，同時發展主權AI、加強算力基礎、培育AI人才，投資千億，終極目標是打造全民智慧生活圈，推動人類生活轉型升級。