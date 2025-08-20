快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

聽新聞
0:00 / 0:00

駁修刑訴法為救柯文哲 白營：維護程序正義並保障人權

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立院黨團上午在黨團記者室舉行「沒有司法迫害，只有司法特權，譴責民眾黨為救柯文哲修法毀司法！」記者會，吳思瑤（中）抨擊民眾黨為救柯文哲修法毀司法。記者曾學仁／攝影
民進黨立院黨團上午在黨團記者室舉行「沒有司法迫害，只有司法特權，譴責民眾黨為救柯文哲修法毀司法！」記者會，吳思瑤（中）抨擊民眾黨為救柯文哲修法毀司法。記者曾學仁／攝影

針對民進黨立法院黨團指控民眾黨立法院黨團修刑事訴訟法只為救民眾黨前主席柯文哲「修法毀司法」，民眾黨團今天表示，無罪推定是國際公認的基本原則，檢察官聲請羈押應該提出充分證據，本次提案修法不是為了柯文哲，而是為了讓司法維持應有的程序正義，同時也保障基本人權。

民眾黨團總召黃國昌受訪時也說，賴清德總統過去反對押人取供，如今民進黨政府玩得爐火純青，時任立委賴清德、蕭美琴、林佳龍、鄭麗君、潘孟安皆有提出相關修法，主張刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，而柯文哲已經被羈押將近一年，「這個條文根本用不到柯文哲身上。」

民進黨立法院黨團上午舉行「沒有司法迫害只有司法特權，譴責民眾黨為救柯文哲修法毀司法！」記者會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨立法院黨團提出「刑事訴訟法」修正草案，刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，就是為柯文哲量身訂造的個案式修法。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明，根據2009年大法官釋字第665號解釋，明白揭示在司法程序，羈押應該是最後手段，「羈押是嚴重干預刑事被告人身自由，對其名譽與信用權影響重大，要非常慎重；應確定沒有其他替代手段，才得以羈押。」

民眾黨團指出，世界先進國家大幅增加科技偵查、減少羈押，然而民進黨過去標榜「進步人權」，執政以來濫行搜索、押人取供卻是變本加厲，他們曾經也主張司法要維護程序正義、強化律師辯護權、落實無罪推定原則及強化檢察官舉證責任，以確保司法⼈權。

民眾黨團再指，過去也有眾多民進黨立委提出「刑事訴訟法」部分修正條文案，如今民進黨立委吳思瑤、沈伯洋、陳培瑜卻集體出面打臉這些人。

民眾黨團表示，檢察官在沒有具體事實證據和嚴謹法律論理，屢次以空洞理由聲請羈押，還有法官經常以例稿複製貼上、改個被告名字就隨便裁定羈押的亂象，過去法界早已提出多項改革呼籲，直指檢方濫用「串證之虞」為羈押理由，導致刑事訴訟法成為入人於罪的陷害式立法。

民眾黨團說明，根據釋字665號解釋，基於羈押對被告身體、心理、名譽、信用等人格權的影響非常重大，因此應該慎重從事，確實要在「無其他替代手段」，並且有「具體」事實足認為有湮滅、偽造及變造證據之虞者才得以羈押。

司法 民眾黨 民進黨 柯文哲

延伸閱讀

還剩「30位」證人要調查！柯文哲可能交保的條件曝光

民眾黨團提修法刪除勾串為羈押事由 綠諷：串證串到飽？

柯文哲嘆再關變曼德拉 黃國昌：難道出庭嘴巴要封起來？

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

相關新聞

經濟部長郭智輝快樂宴爭議 北榮院長陳威明還原當時情形

根據民視報導，經濟部長郭智輝遭台北市議員侯漢廷指出，在川普對等關稅公布當天邀約快樂宴，下午4點40分還沒下班就到飯店，停...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

【重磅快評】萊爾校長邀徐國勇上車 蘇巧慧瑟瑟發抖？

726大罷免大失敗，民進黨前秘書長林右昌請辭，內政部前部長徐國勇今天證實將接棒，他強調「戰士沒有選擇戰場的權利。」看到「...

卓榮泰：明年總預算含AI新十大建設 發展機器人成台灣藍海

115年度中央政府總預算案即將出爐，行政院長卓榮泰今天透露台灣將啟動AI新十大建設計畫，採逐年規劃，首年經費與內容將於明...

駁修刑訴法為救柯文哲 白營：維護程序正義並保障人權

針對民進黨立法院黨團指控民眾黨立法院黨團修刑事訴訟法只為救民眾黨前主席柯文哲「修法毀司法」，民眾黨團今天表示，無罪推定是...

林佳龍接見自民黨青年局訪團 盼深化台日合作並傳承世代友誼

外交部長林佳龍19日於外交部接見由日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆率領的「自民黨青年局海外研修團」一行 70 人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。