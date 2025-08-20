徐國勇接黨祕書長傳達賴清德釋權訊號？ 非賴系仍觀望

民進黨秘書林右昌因大罷免失利請辭後，據了解，新任秘書長將由親英系色彩的內政部前部長徐國勇接任。這番人事安排被視為黨中央非賴系釋權，不過，有非賴系成員持觀望態度，認為要待府、院、黨、黨團實際運作後，以及觀察後續的派系會議、地方選舉提名規則，才見真章。

徐國勇過去被視為謝系子弟兵，謝系解散後因或前總統蔡英文重要，被視為親英系色彩。而徐國勇和賴總統、行政院長卓榮泰淵源也深，過去賴清德接下行政院長，卓榮泰擔任秘書長，徐國勇任發言人，時任總統府祕書長陳菊曾稱三人分屬不同派系但感情非常好，是「薯條三兄弟」。

一名非賴系立委提及，賴清德這項人事任命，傳達出對英系釋權的訊號，更有化解賴系、非賴系嫌隙，以及有適當人物能居中溝通的意味，不能否認賴確實擴大用人圈，只是考驗還在後頭，尤其地方大選將至，徐國勇在操盤上是否公允，能否做好跨派系整合，都是檢驗指標。

一名派系人士指出，非賴系成員整體上仍樂觀看待這項人事，「是好的第一步」，但在實際運作上，包含後續的派系會議、地方大選提名規則，以及府院黨和立院黨團如何協動作戰，同時活絡發言系統，擺脫輿論戰連連失利的泥淖，這些都值得後續觀察。

不過，徐國勇過去曾與行政院前院長蘇貞昌因警察人事有嫌隙，加上徐並非壁壘分明的英系成員，也讓外界有裂解英蘇結盟的想像。

對此，非賴系立委認為，這項觀點是過度解讀，沒必要在此時散布陰謀論；大罷免失利後，民進黨迎來前所未有的低潮，任命有選戰經驗、不同派系背景的徐國勇出任秘書長，對賴清德未來領導若能派上用場，仍樂觀看待，至少跳脫過往思維，對過去黨內詬病之處作出明確改革。