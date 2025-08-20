「水韌性」議題被綠委砲轟 郭智輝致歉：自己不是專家

內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任。經濟部長郭智輝上午出席立法院經濟委員會接受質詢時，遭民進黨立委抨擊只會推責，「恐怕要重新評估自己在內閣的角色」以免拖累卓內閣民調。

經濟部長郭智輝上午出席立法院經濟委員會，就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢，質詢聚焦於「水韌性」議題，郭智輝原本表示要交由台水公司副總回應，未料引爆立委林岱樺怒火，認為水韌性攸關全民用水安全，如何能讓一家國營事業高層代答。郭智輝低頭致歉，承認「自己不是水專家，無法回應」，承諾將在一周內會同水利署提出報告，最後決議在一個月內完成全台水韌性檢討。 內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任。記者曾學仁／攝影

