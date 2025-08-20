快訊

刪除地方補助款再追加預算卓揆稱「唯一解方」 張麗善批：太離譜了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中央刪減地方補助款引發爭議，行政院長卓榮泰昨在立法院專案報告指出，日前已提出包含一般性補助款636億元在內的878億元追加預算，期盼朝野立委支持，並強調是唯一解方，雲林縣長張麗善今說，「這太離譜了」。記者陳雅玲／攝影
中央刪減地方補助款引發爭議，行政院長卓榮泰昨在立法院專案報告指出，日前已提出包含一般性補助款636億元在內的878億元追加預算，期盼朝野立委支持，並強調是唯一解方，雲林縣長張麗善今說，「這太離譜了」，中央年度總預算2兆9千多億本來就涵蓋一般性補助款，何來再追加。

張麗善表示，今年中央政府的年度總預算2兆9千多億元，是有史以來最高，現在又要追加預算，那2兆9千多億元花到哪裡去？難道沒有涵蓋一般性補助款？年度總預算是經三讀通過的法定預算，一般性補助款長年以來都涵蓋在年度總預算中，是今年中央惡意刪除地方補助款，何來再追加。

張麗善說，按照現在年度總預算的話，一般性補助款本來就要回歸給地方政府，現在再追加預算又要增加政府的負擔跟財源，如果假設立法院國民黨跟民眾黨沒有通過的話，中央是不是要把這個責任轉嫁給這個國民黨跟民眾黨呢？她強調，我們應該回歸到政府在編列預算的本質，年度總預算中已涵蓋法定的一般補助款，應該還是要由這2兆九千多億來撥補回來給地方政府，才是正確的方式。

補助款 總預算 張麗善 卓榮泰

