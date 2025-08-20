朱立倫堅決不續任黨主席 藍憂朱盧都不管國民黨大亂
國民黨主席10月改選，台中市長盧秀燕傳出不參選，日前與黨主席朱立倫同台特別誇朱，引發朱盧結盟聯想。朱子弟兵凌濤昨強調，交棒意志堅定，黨內憂心兩人都不接黨主席，恐讓國民黨陷入內亂。
凌濤昨接受廣播專訪時明確表示，2026的操盤與2028大選緊密，盧秀燕如果兼任黨主席，顧好台中也等於顧住全台灣2026國民黨的盤，「2026台中贏，2028台灣就贏」，為了大局且希望策略穩健，他們是配合社會潛在最大能量的候選人來著想，「我們一定會交棒出去」。
凌濤表示，黨中央團隊在823花了很大心力，積極造勢、車掃，比民進黨積極100倍。隨著黨主席選舉時程，9月5日登記、10月18日改選、11月1日全代會交接，「我們就把棒子交出去」，未來他們會用自己的角色和能量繼續為黨、為在野努力，新媒體團隊也會在社會各角落，繼續推出更好玩、好笑的文宣。
盧秀燕不選黨主席的傳聞甚囂塵上，如今朱陣營也表達「交棒意志超乎外界想像」，藍營內部湧現焦慮，憂心盧朱若都不擔重任，國民黨將有領導危機。不具名藍委認為，盧若要2028競逐大位卻不選黨主席，「該承擔時不承擔」，對她是有傷的；也有藍委認為，盧正陷入天人交戰，沒把話說死前，挺盧派不會放棄勸進。
黨內也在議論，朱立倫「交棒說」是不是以退為進逼盧表態；藍營人士表示，若盧在823後宣布不選，再找不到更好的人選前，朱立倫將成為黨內最大公約數，屆時將有人勸進朱續任。也有人認為，距離黨主席選舉還有一個多月，雙方可能還在觀察彼此動向。無論如何，黨內現在最憂心，若盧朱都不接黨主席，代理人之爭恐讓黨陷入內亂，盼盧朱都能審慎思考，勿做出錯誤決定。
