就安基金補助羅景壬團隊疑涉弊 王鴻薇轟洪申翰自己有鬼

外界質疑勞動部「開口合約」核銷涉弊，審計部也質疑「難以驗核履約結果」，勞動部長洪申翰上午表示，就安基金使用將落實檢討事項。國民黨立院黨團書記長王鴻薇直言洪申翰第一時間政治操作，混淆視聽，洪自己就有鬼，到底想要隱瞞什麼。

國民黨舉行記者會質疑，導演羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊，羅團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1千多萬，此案也被審計部質疑「難以驗核履約結果」。洪申翰表示，去年底就安基金使用受到關注後，勞動部馬上啟動了檢討作業，接下來也會落實這些檢討。

王鴻薇表示，民進黨針對弊案就像擠牙膏，國民黨中央黨部日前舉行記者會揭露，我國就安基金針對「零日攻擊」導演羅景壬及其團隊，有3年2800多萬的標案時，勞動部第一時間聲明是「勞動部就安基金絕對沒有投資，給零日攻擊的相關標案，有心人士不要刻意操作」。洪申翰第一時間想做政治操作又偷換概念。

王鴻薇表示，她也發現羅景壬團隊拿了2800多萬的標案，再對照審計部曾針對就安基金指出，有高達5000萬以上的支出不符用途目的，審計部要求勞動部填補，意思是勞動部在亂用這些錢且要補回來。勞動部竟請行政院編預算，拿納稅人的錢，去彌補不合目的規定的支出。

王鴻薇指出，昨天她質詢時，顯然行政院長卓榮泰不知情，現在洪申翰才趕快出來回應。羅景壬團隊在當時就安基金，拿的是「開口合約」，沒有另案招標，這有問題，應另行招標卻沒有，直接給羅景壬團隊，一給就給三年。再者，開口合約有規定，她印象是要有35支影片，要宣傳等等，羅景壬團隊只用一支影片、一個記者會，就可以核撥，這當然有弊案。所以她要求卓榮泰徹查。

王鴻薇提到，羅景壬團隊用開口合約，但沒有按照合約來核撥來結案，裡面是否有人謀不臧的問題？洪申翰查了沒？這是審計部報告直接點明指出，這案子不是現在才爆發。洪申翰在包庇誰、護航誰，被人爆料後，第一時間還想混水摸魚。為什麼洪申翰當時第一時間不敢承認，「所以有鬼，洪申翰自己就有鬼，到底想要隱瞞什麼」。

商品推薦