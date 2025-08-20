【即時短評】賴清德用徐國勇看似釋權 背後藏控制英系綿裡針

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
大罷免失利後，民進黨人事異動，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇（左）接任。圖／聯合報系資料照片
民進黨圈內今天最熱議的話題，莫過於「賴清德終於啟用英系了」，親英系的內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，消息大致底定。賴清德看似向非賴系釋權，卻藏有更有效控制英系，甚至是裂解當前非賴系「英蘇同盟」的綿裡針。

首先，徐國勇的「英系血統」其實並不純正，徐原本在民進黨是謝長廷領軍的謝系大將，謝系解散後，獲蔡總統重用，一路當到內政部長，在此基調下，才有他是挺英派、親英系說法；且徐國勇內政部長卸任後，雖仍和英系成員維持友好關係，但並未參與派系會議與實際運作。

徐國勇是相對「沒那麼壁壘分明的英系」還有一個觀察指標，英系大部分成員和賴清德關係並不密切，甚至有些敵對；而徐國勇在二〇一八年賴清德擔任行政院長時，就在賴內閣擔任行政院發言人，加上當時行政院秘書長卓榮泰，時任總統府秘書長陳菊稱呼三人是「薯條三兄弟」，可見彼此互動默契佳。

賴清德如今因大罷免挫敗，面臨向黨內分權壓力，徐國勇自然成為首選，除了能溝通、好合作，更能扮演賴系與英系間的潤滑劑，諸如英系中常委王世堅三不五時在民進黨中常會放砲，都可望在徐國勇居中斡旋下，有更婉轉的表達方式。

從結果來看，賴清德看似向敵對派系分權，實則更著眼於有效控制英系，且重用徐國勇對賴清德還有一個「隱藏版好處」，徐當年請辭內政部長，並非和蔡總統不合，而是針對警察人事和時任閣揆蘇貞昌鬧翻，負氣而去。

當前民進黨內未和賴清德結盟的「非賴系」是以英系、蘇系為主幹，雙方組成「英蘇同盟」關係緊密；徐國勇任秘書長後，勢必挑起非賴系內部矛盾，且蘇系接班人蘇巧慧正備戰新北市長，黨秘書長主責提名事務，兩人會如何互動，將動見觀瞻。

賴清德用徐國勇從政治角度分析，可謂機關算盡下的最平衡出牌，但可別忘了，當年「薯條三兄弟」合作，繳出的成績單是2018年縣市長大敗；如今三人職位都再升級，「薯條三兄弟2.0」是否能力挽賴政府直直落民調，有待時間檢驗。

